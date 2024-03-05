В Московской области увеличилось на 40% производство индейки

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
«В Подмосковье работают 2 крупных птицеводческих хозяйства, занимающиеся выращиванием индейки. В них насчитывается 222 000 голов. Эти производители выступают и главными поставщиками диетического мяса индюшатины на прилавки торговых сетей. Так, в 2023 году объем производства индейки увеличился на 40%. Этот рост обусловлен модернизацией производств, внедрением передовых технологий, а также увеличением поголовья птиц», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов.
Стоит отметить, что самыми активными компаниями по производству индейки являются «Егорьевская птицефабрика» и «Бронницкая птицефабрика»
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