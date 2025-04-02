В Подмосковье построят новое производство очистных систем

Фото: пресс-служба Миниинвеста МО
В Наро-Фоминске появится новый завод по производству очистных систем. Производственные мощности за счёт строительства предприятия расширит компания «Малахит», сообщили в пресс-службе Миниинвеста Московской области.
Компания специализируется на производстве септиков и очистных систем. Её продукция компании может использоваться как в домах, так и на АЗС, в ресторанах, загородных отелях и промышленных предприятиях.
На действующем предприятии компании в городском округе Истра налажен полный цикл производства. Компания поставляет продукцию по всей России.
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«Сегодня «Малахит» производит до 15 тыс. единиц оборудования в год. Главное направление – производство автономных очистных систем и канализации. Запуск второго промышленного комплекса площадью 6 тыс. кв. м. позволит компании вдвое увеличить производственные мощности. Объём инвестиций проект на первом этапе составит порядка 100 млн рублей», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.После ввода предприятия в эксплуатацию будет создано не менее 100 рабочих мест.
На действующем предприятии компании в городском округе Истра налажен полный цикл производства. Компания поставляет продукцию по всей России.
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Лора Луганская