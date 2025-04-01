Подмосковные промышленники с начала года отгрузили продукции на 1 трлн рублей

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Подмосковные промышленные предприятия в январе-феврале текущего года отгрузили товаров собственного производства, а также выполнили работ и предоставили услуг собственными силами более чем на 1 трлн рублей. Такие данные привели в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«За первые два месяца этого года объём отгрузки товаров, работ и услуг промышленными предприятиями региона составил 1 трлн 59 млрд рублей. Рост номинального значения отгрузки по сравнению с прошлогодними показателями составил почти 20%. В обрабатывающей промышленности объём отгрузки составил около 930 млрд рублей, рост номинального показателя – 21,5%», – сказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.По данным ведомства, крупнейшим по объёму отгрузки сектором подмосковной промышленности остаётся пищевое производство. Объём отгрузки пищевыми предприятиями составили 230 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом показатель вырос более чем на 19%.
Читайте также:
В индустриальных парках Подмосковных за год реализовали 41 инвестпроект
Подмосковный производитель кормов для питомцев в 2027 году построит новый завод
Социальный статус с начала года получили 350 подмосковных предприятий
Лора Луганская