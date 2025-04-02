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В Подмосковье развивают более ста проектов импортозамещения в машиностроении

Фото: «ЗАП №1»

Фото: «ЗАП №1»

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Подмосковные инвесторы реализуют в сфере машиностроения и металлургии свыше 100 инвестиционных проектов, направленных на обеспечение технологического суверенитета. Таки е данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Сейчас в регионе на разных стадиях реализации – более 400 проектов техсуверенитета. Самое большое число проектов направлено на импортозамещение в машиностроении и металлургии. На данный момент в регионе их 109. Суммарный объём инвестиций оценивается почти в 99 млрд рублей», – уточнила Зиновьева.
По словам зампреда, итогом реализации этих проектов станет создание около 7,5 тыс. рабочих мест. Как напомнили в пресс-службе подмосковного Мининвеста, подобрать земельный участок в Московской области под инвестпроект можно на инвестиционной карте региона.

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Урожай овощей в подмосковных теплицах с начала года составил более 34 тыс. тонн
02 апреля 2025, 16:53

Фото: istockphoto.com/romaset

Около 34,8 тыс. тонн овощей собрали в тепличных комплексах Московской области с начала года, главной овощной культурой региона стали огурцы, сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«С начала 2025 года урожай овощей защищенного грунта в Московской области составил 34,8 тыс. тонн. Большая часть валового сбора пришлась на огурцы: их собрали свыше 22,7 тыс. тонн. Кроме того, урожай томатов составил более 11,4 тыс. тонн, а ещё 679 тонн пришлось на прочие сельхозкультуры, в том числе листовые салаты, баклажаны и перец», — сказал глава областного Минсельхозпрода Сергей Двойных.
В топ-5 подмосковных производителей тепличных овощей вошли следующие компании: «Луховицкие овощи», каширская «Агрокультура Групп», электростальский «Центральный Маркет», воскресенское «Подмосковье» и расположенный в Серпухове Туровский тепличный комплекс.

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Подмосковные хирурги удалили ребёнку шестой палец на ноге
02 апреля 2025, 16:35

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы прооперировали ребенка с шестью пальцами на ноге. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В консультативно-диагностическую поликлинику МОДКТОБ обратились родители двухлетнего мальчика с добавочным пальцем на стопе. Дефект доставлял ребёнку не только эстетический, но и физический дискомфорт при подборе и ношении обуви.

Врачи поставили мальчику диагноз «полидактилия». Это наследственный врождённый порок развития, связанный с большим количеством пальцев на руках или ногах. Было решено провести плановую операцию.
«Ребёнку удалили добавочный палец. Благодаря хирургическому вмешательству ему не только создали анатомически верное строение стопы, но и предупредили развитие комплексов в старшем возрасте», – рассказал главный внештатный детский специалист, травматолог-ортопед Минздрава Подмосковья, главврач МОДКТОБ Александр Григорьев.
Сейчас маленький пациент чувствует себя хорошо и уже выписан. Теперь ему предстоит реабилитация с физиотерапевтическими процедурами.

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Подмосковному фермеру передали в аренду без торгов участок в 130 га
02 апреля 2025, 16:32

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Земельный участок площадью 130 гектаров передали в льготную аренду фермерскому хозяйству из округа Щёлково, специализирующемуся на разведении крупного рогатого скота и производству молочной продукции, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
«Арендовать без аукциона земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в областной собственности, на пять лет с последующим выкупом могут фермерские хозяйства, которые принимают участие в программе господдержки в сфере развития сельского хозяйства», — пояснил глава Минимущества региона Тихон Фирсов.
Полученный в аренду участок в фермерском хозяйстве планируют использовать под кормовую базу коровам — там будут выращивать однолетние и многолетние травы.

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Пассажиры Мострансавто совершили в марте на 7% больше поездок, чем в 2024 году
02 апреля 2025, 16:16

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Жители и гости Подмосковья в марте текущего года совершили в автобусах Мострансавто более 45,7 млн поездок. Это на 7% больше, чем в том же месяце прошлого года, сообщили в пресс-службе Минтранса региона.
«21,3 млн поездок, то есть более 53%, были оплачены социальными картами жителя Подмосковья и москвича. Чаще всего пассажиры оплачивали проезд банковскими картами – свыше 14,5 млн операций. На втором месте – карты «Тройка» и «Стрелка» с показателем в 9,7 млн операций», – уточнили в ведомстве.
Самым загруженным днём за минувший месяц стало 7 марта, когда на маршрутах компании зафиксировали свыше 1,7 млн трансакций.

Компания «Мострансавто» – подведомственная организация Минитранса Подмосковья.

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В девяти округах Московской области отремонтировали дорожные знаки
02 апреля 2025, 15:58

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Отсутствующие и повреждённые дорожные знаки восстановили и отремонтировали на одиннадцати региональных дорогах в девяти округах Подмосковья специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Ремонт дорожных знаков проводится в регионе оперативно, так как если знак повреждён или отсутствует, это повышает риск аварий», — отметили в областном Минтрансе.
Дорожные знаки отремонтировали на улицах Наркомвод, Ахмет-хан Султана и Кооперативная в Жуковском, на улице 1 Мая в Егорьевске, на улице Ворошилова в Серпухове, на Центральном проезде в Ивантеевке, на улице Советская в Истре, на Новоегорьевском шоссе в Котельниках, на Колхозной улице в Лыткарине, на Советской улице в Балашихе и на дороге в коломенской деревне Молитвино.

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