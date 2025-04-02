В Подмосковье развивают более ста проектов импортозамещения в машиностроении

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Подмосковные инвесторы реализуют в сфере машиностроения и металлургии свыше 100 инвестиционных проектов, направленных на обеспечение технологического суверенитета. Таки е данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Сейчас в регионе на разных стадиях реализации – более 400 проектов техсуверенитета. Самое большое число проектов направлено на импортозамещение в машиностроении и металлургии. На данный момент в регионе их 109. Суммарный объём инвестиций оценивается почти в 99 млрд рублей», – уточнила Зиновьева.По словам зампреда, итогом реализации этих проектов станет создание около 7,5 тыс. рабочих мест. Как напомнили в пресс-службе подмосковного Мининвеста, подобрать земельный участок в Московской области под инвестпроект можно на инвестиционной карте региона.
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Лора Луганская