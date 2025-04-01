В Балашихе в мае запустят производство сантехнических инсталляций

Фото: пресс-служба компании «ТАЙМ»
В Балашихе появится новое производство сантехнических инсталляций скрытого монтажа. Запуск серийного производства запланирован на май, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Инвестпроект компании «ТАЙМ» – один из проектов технологического суверенитета, реализуемых в Московской области. Под проект компании предоставили земельный участок в аренду на льготных условиях
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«В рамках проекта будет запущен завод сантехнических инсталляций и несущих профильных систем. На новом предприятии создадут более 200 рабочих мест. Инвестиции оцениваются в 1,8 млрд рублей», – уточнила Зиновьева.Продукция компании будет выпускаться под брендом RIVO Systems. Познакомиться с продукцией компании можно будет на 30-й Международной строительно-интерьерной выставке MosBuild, которая проходит с 1 по 4 апреля в «Крокус Экспо».
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Лора Луганская