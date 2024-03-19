В Подмосковье в этом году планируют разместить более 500 летних кафе

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
На территории Московской области стартовал сезон летних веранд. Собственники стационарных предприятий общественного питания могут начать монтаж сезонных кафе, а с 1 апреля при хорошей погоде принимать первых гостей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
В апреле прошлого года министерство запустило на региональном портале госуслуг муниципальную услугу «Размещение сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания на территории Московской области». Опыт региона стал первым в России.
Как отметили в министерстве, главное преимущество муниципальной услуги – в том, что предприниматели могут заключить договор на размещение летнего кафе в день подачи заявки.
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«До прошлого года услугу получали на бумажном носителе. С 2023 года её полностью перевели в электронный вид, и срок предоставления услуги сократился в 360 раз – с 30 дней до двух часов. За время действия услуги количество сезонных кафе на землях, находящихся в муниципальной и неразграниченной государственной собственности, выросло с 223 до 476. В 2024 году планируется разместить более 500 летних кафе», – сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
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Лора Луганская