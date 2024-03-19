В Подмосковье на 95% локализовали производство музыкального инструмента кахона

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Центре молодёжного инновационного творчества «Роболатория» из Одинцова добились 95-процентной локализации производства кахонов – испанских и латиноамериканских музыкальных ударных инструментов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Кахон представляет собой прочную коробку из дерева и других материалов, способную выдержать вес сидящего на ней музыканта. Внутри коробки расположены струны, а в одной из стенок – звуковое отверстие.
Кахоны производят в основном за рубежом – в Испании, Германии и Малайзии. Однако из-за роста курса доллара их стоимость повысилась почти на 100%. В портфеле у ЦМИТ – уже три модели кахона.
ЦМИТ «Роболатория» – школа робототехники и программирования для детей от 4 лет. Там учат создавать роботов, игры, сайты, мобильные приложения и многое другое.
Читайте также:
В Подмосковье в этом году планируют разместить более 500 летних кафе
В Подмосковье резко выросло производство минеральной и питьевой воды
В Раменском округе откроют ферму по откорму бельгийских телят
Кахоны производят в основном за рубежом – в Испании, Германии и Малайзии. Однако из-за роста курса доллара их стоимость повысилась почти на 100%. В портфеле у ЦМИТ – уже три модели кахона.
«На днях изготовили новую версию. Он ничем не уступает зарубежным аналогам, при этом его локализация составляет 95%. Для изготовления мы теперь используем фанеру из Нижнего Новгорода, а не финскую. Из иностранного – только воск и подструнники», – рассказал руководитель центра Дмитрий Мартынов.
ЦМИТ «Роболатория» – школа робототехники и программирования для детей от 4 лет. Там учат создавать роботов, игры, сайты, мобильные приложения и многое другое.
Читайте также:
В Подмосковье в этом году планируют разместить более 500 летних кафе
В Подмосковье резко выросло производство минеральной и питьевой воды
В Раменском округе откроют ферму по откорму бельгийских телят
Лора Луганская