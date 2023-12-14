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В Подмосковье построят производство монтажных систем для сантехники

14 декабря 2023, 09:43
Фото: istockphoto /Kwangmoozaa

Фото: istockphoto /Kwangmoozaa

В Балашихе приступают к строительству производства с инвестициями в 1,3 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
В Московской области появится производство монтажных систем для сантехники в городском округе Балашиха.

«Производственно-складской комплекс появится на участке площадью более трех гектаров. В проект компания инвестирует порядка 1,3 млрд рублей. Ожидается, что предприятие начнет работу уже в 2025 году, что позволит создать более 200 рабочих мест для жителей Подмосковья. <…> Участок для создания нового производственного объекта компании предоставили в рамках программы «Земля за 1 рубль», — поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.


В рамках нового производства будут изготавливаться сантехнические инсталляции, которые используются при скрытом монтаже для установки различной сантехники. Компания планирует ежегодно выпускать более 100 тысяч единиц импортозамещающей продукции.

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Золотые резервы России впервые превысили 150 миллиардов долларов
Золотые резервы России превысили рекордные $150 млрд из-за роста мировых цен
14 декабря 2023, 05:55

Фото: IStock/yilmazsavaskandag

За счет роста мировых цен на золото, золотые резервы России достигли исторического пика в 151,9 миллиарда долларов, следует из анализа данных Центробанка, предоставленного РИА Новости.
Хотя в физическом измерении запасы золота сократились на приблизительно 16 тонн.

Вложения в золото страны увеличились на 2,2% в ноябре, достигнув отметки в 151,9 миллиарда долларов, что стало самым высоким показателем в современной истории. Предыдущий рекорд был зафиксирован в октябре на уровне 148,7 миллиарда долларов.

В то же время, физические запасы золота сократились уже второй месяц подряд, уменьшившись на приблизительно 16 тонн в ноябре, достигнув отметки в 2 315 тонн.

Ранее Центробанк сообщил, что международные резервы России выросли в ноябре на почти три процента, достигнув максимальной отметки с апреля текущего года — 592,4 миллиарда долларов.

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#центробанк
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Бывшего главу BP Бернарда Луни лишили бонусов и пенсии за ложь совету директоров
14 декабря 2023, 03:19

Фото: iStock/Evgenii Mitroshin

Бывшего директора нефтегазовой компании BP Бернарда Луни лишили бонусных и пенсионных выплат в размере около $40 млн за то, что он не поделился информацией о своих личных отношениях с коллегами.
Об этом пишет Bloomberg.

«Господин Луни сознательно ввел совет директоров в заблуждение. Совет директоров счел, что это является серьезным проступком», — цитирует агентство заявление ВР.

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Силуанов спрогнозировал ВВП России по итогам года
«Известия»: Силуанов заявил, что ВВП России в 2023 году вырастет на 3,5 %
14 декабря 2023, 02:39

Фото: сайт Кремля

Экономика России вырастет на 3,5 процента к концу 2023 года, заявил глава Минфина Антона Силуанова в интервью для «Известий». Положительные тенденции сохранятся и в следующем году.
Он отметил, что прошлый год был временем важных решений и выбора приоритетов.

«Можно сказать, мы выбрали правильный путь», — подчеркнул министр финансов.
Силуанов пояснил, что власти оказали поддержку гражданам и ключевым отраслям экономики, обеспечивая занятость населения и технологическую независимость страны.

«Это принесло свои плоды: ожидается рост ВВП на 3,5 процента в 2023 году, а в следующем году также сохранятся позитивные тенденции», - отметил он.
Согласно предварительной оценке Минэкономразвития, с начала года по октябрь экономика России выросла на 3,2 процента. Ранее президент Владимир Путин прогнозировал рост экономики страны на уровне около трех процентов по итогам текущего года.

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Минфин: Налоговые долги компаний по итогам III кварталов превысили два триллиона
Силуанов: Налоговые долги компаний по итогам III кварталов составили 2,1 трлн
14 декабря 2023, 00:50

Фото: iStock/blinow61

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что по итогам трёх кварталов 2023 года налоговые долги компаний перед бюджетом Российской Федерации снизились до уровня, аналогичного периоду начала СВО, и составили 2,1 трлн рублей. Об этом пишут «Известия».
«Компании столкнулись с санкциями и ограничениями — это не могло не сказаться на возможности уплаты налогов. Но, по последним данным, по итогам трех кварталов этого года величина задолженности перед бюджетом РФ снизилась и достигла уровня до начала СВО — 2,1 триллиона рублей», — цитирует издание слова министра.

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Завод по переработке рыбы построили в Московской области
13 декабря 2023, 17:30

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

В Подмосковье построили современный завод по переработке рыбы. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Строительство современного рыбоперерабатывающего предприятия завершили в Истринском городском округе. На предприятии будут разводить и выращивать рыбу, а также заниматься ее дальнейшей переработкой и продажей. 

«Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит более 200 млн рублей. На первом этапе на предприятии будут перерабатывать 4,5 тонн сырья в смену. В дальнейшем этот объем планируется увеличить до 10 тонн. <…> Предприятие оснащено современным отечественным оборудованием, которое соответствует санитарным и экологическим стандартам, а производство ориентировано на выпуск продукции глубокой переработки», – отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Стоит отметить, что на первом этапе работы предприятия продукция будет продаваться на территории Подмосковья, но в дальнейшем территорию поставок планируется расширить.

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В производство кабельной продукции в Королёве инвестируют более полумиллиарда рублей
13 декабря 2023, 17:26

Фото: Мининвест МО

В Подмосковье появится производство кабельной продукции и кабеленесущих систем. Его планирует запустить на территории технопарка «Королёв» компания «Кабельные системы и технологии». Это отечественный разработчик проектных решений по электрическому кабельному обогреву и электроснабжению.
«В проект по запуску высокотехнологичного производства компания инвестирует свыше 500 млн рублей. Предприятие площадью более 1 тыс кв м будет запущено в работу в I квартале 2024 года», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
С запуском нового компания рассчитывает увеличить мощности и запустить производство новых видов кабельной продукции для обогрева резервуаров, трубопроводов и кровли промышленных предприятий.
 
На предприятии планируют дополнительно создать не менее 20 рабочих мест. 
 
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Аналитик Антонов заявил о восстановлении рубля к юаню
13 декабря 2023, 16:06

Фото: istockphoto.com

Финансовый аналитик Владислав Антонов заявил, что рубль постепенно восстанавливает свои позиции по отношению к юаню, начиная с октября.
По его мнению, до конца года курс рубля к юаню может укрепиться до 12,25.

«На укрепление рубля влияют несколько факторов: ожидания дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ в пятницу, обязательная продажа экспортёрами части их валютных доходов, а также некоторое ослабление доллара США на глобальном валютном рынке. Давление на него оказывают сильно подешевевшая нефть, сезонный рост государственных расходов и повышенный спрос на валюту к концу года», — прокомментировал в беседе с RT Антонов.

А финансовый эксперт Владимир Левченко, в свою очередь, высказал мнение о том, что на рубль оказывает влияние отток капиталов из страны.

«Мы с этим, по сути, всю нашу постсоветскую историю сталкиваемся. А в последние полтора года ещё серьёзнее. Здесь чётко выполняется указ «вашингтонского обкома», который госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил ещё весной прошлого года: у России надо всё покупать, а платить за это не надо. В итоге они, платят, но деньги сюда не приходят, а остаются там. Это и есть отток капитала», — отметил в беседе с «Царьградом» Левченко.

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#рубль
#курс
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Бюджет Подмосковья от продажи и аренды недвижимости пополнился на 340 млн рублей
13 декабря 2023, 14:51

Фот: пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области

В 2023 году бюджет Подмосковья от приватизации областной собственности пополнился на 340 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
С начала года в рамках прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в казне области, было реализовано 18 лотов, в составе которых было 107 объектов.

«Реализуя областное имущество, мы преследуем две цели: во-первых, это реконструкция или капитальный ремонт длительное время неиспользуемой недвижимости, за счёт чего она обретет вторую жизнь и в массе своей сохранит целевое назначение, а во-вторых, это увеличение доходной части бюджета, от чего также зависит социальное и экономическое развитие Подмосковья», - отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Кроме этого, от планируемых к выставлению на торги объектах желающие могут ознакомиться на сайте министерства имущественных отношений Московской области в режиме интерактивной карты.
 
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#наталья адигамова
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#подмосковье
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«Россконгресс» рассказал о динамике доли иностранных инвестиций в госдолге США
«Россконгресс»: Доля иностранных инвесторов в госдолге США снизилась вдвое
13 декабря 2023, 12:39

Фото: istockphoto/Rmcarvalho

Иностранные инвесторы не успевают увеличивать свои вложения в государственный долг США с той же скоростью, с которой он растёт. Если ко времени начала мирового кризиса в 2008-2009 годах доля иностранных компаний на американском рынке казначейских бумаг составляла около 40%, то к этому году она снизилась до 20%.
По данным декабрьского отчёта «Россконгресса», цифры из которого приводит РИА Новости, американская долговая нагрузка растёт не просто быстро, а стремительно. В конце октября суммарный госдолг США достиг новой рекордной отметки и составил 33,7 триллиона долларов.

По мнению финансовых аналитиков, новый исторический максимум госдолга объясняется хроническим дефицитом государственного бюджета. Министерство финансов США пытается сохранять на своих депозитных счетах объём средств в размере 730-750 миллиардов долларов, чтобы не допустить перебоев с финансированием государственных расходов. При постоянном дефиците бюджета этого можно достичь только путём постоянного наращивания заимствований, поясняют авторы доклада.

В «Россконгрессе» задаются вопросом, не даст ли рано или поздно трещину схема обслуживания госдолга США.

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#дефицит
#министерство
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