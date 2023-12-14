В Подмосковье построят производство монтажных систем для сантехники

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В Балашихе приступают к строительству производства с инвестициями в 1,3 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
В Московской области появится производство монтажных систем для сантехники в городском округе Балашиха.
В рамках нового производства будут изготавливаться сантехнические инсталляции, которые используются при скрытом монтаже для установки различной сантехники. Компания планирует ежегодно выпускать более 100 тысяч единиц импортозамещающей продукции.
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«Производственно-складской комплекс появится на участке площадью более трех гектаров. В проект компания инвестирует порядка 1,3 млрд рублей. Ожидается, что предприятие начнет работу уже в 2025 году, что позволит создать более 200 рабочих мест для жителей Подмосковья. <…> Участок для создания нового производственного объекта компании предоставили в рамках программы «Земля за 1 рубль», — поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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Мира Полтева