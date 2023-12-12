В Подмосковье построят производство оборудования для систем вентиляции

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«Проект предполагает две очереди строительства и будет реализован на территории индустриального парка «Демидов». Компания инвестирует в него 70 млн рублей. Площадь здания первой очереди составит 1,5 тыс кв м. Объект планируют ввести в эксплуатацию в IV квартале 2024 года. На предприятии создадут 30 рабочих мест», – пояснили в министерстве.Компания разрабатывает и производит оборудование для систем вентиляции и холодоснабжения, а также противопожарное оборудование. Новое предприятие оснастят современной высокотехнологичной станочной базой и высокоточным оборудованием.
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