В Подмосковье появится мебельное производство за 1 млрд рублей

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Сергиево-Посадском городском округе построят новый промышленный комплекс по производству мебели. Реализация проекта компании «Комфорт М-8» стартует в этом году, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Объём инвестиций превысит 1 млрд рублей. На первом этапе инвестор планирует построить производственную площадку площадью 7 тыс. кв. м, а в дальнейшем увеличить площадь предприятия до 25-30 тыс. «квадратов». Запустить комплекс планируется в 2027 году», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.На действующем предприятии в Подмосковье компания производит офисную и кухонную мебель. Заказчиками являются строительные компании, госучреждения и гостиницы. В день производится 120 тонн продукции, которая поставляется в мебельные магазины по всей России.
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