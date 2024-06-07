Власти рассказали о будущем «Крокус Сити Холла»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв на полях ПМЭФ заявил, что на месте «Крокус сити холла» могут построить памятный сквер. Об этом сообщает РИА Новости.
Как утверждает глава Московской области, сейчас уже обсуждаются варианты реконструкции территории, которая является частной собственностью.
Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям, после чего подожгли здание. Погибли 145 человек. По делу о теракте арестовано 18 человек.
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«Реконструкцию мы обсуждали. Это частная собственность, поэтому здесь нужно соблюдать определенную деликатность, чтобы не залазить в чужую собственность. Но вместе с тем и общественное мнение, и наша позиция, конечно, предполагает строительство, организацию там сквера памятного. Вот эти обсуждения идут», — сказал Воробьёв.
Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям, после чего подожгли здание. Погибли 145 человек. По делу о теракте арестовано 18 человек.
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Алина Юрчак