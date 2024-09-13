В России призвали давать высшее образование только детям с «природным даром»

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз предложил реформу системы образования в России, призвав предоставлять высшее образование только детям с «природным даром». Остальных, по его мнению, следует обучать рабочим специальностям.
По словам губернатора, для успешного обучения и трудовой деятельности необходимо иметь природные способности, однако не каждому дано стать выдающимся ученым или специалистом. Об этом Богомаз заявил в интервью ИА «Регнум».
Он также высказался о необходимости изменения политики в сфере высшего образования для решения проблемы мигрантов. По его мнению, мигранты нужны, но необходимо навести порядок в этой сфере, чтобы избежать заморозки экономики. В качестве альтернативного решения губернатор предложил сократить набор в российские вузы вдвое или оставить только бюджетные места.
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«Природный дар у детей нужно развивать. Если его нет, нужно давать ребятам рабочие специальности, а не виртуальное высшее образование, которое не тянет даже на уровень десятого класса», — подчеркнул Богомаз.
Он также высказался о необходимости изменения политики в сфере высшего образования для решения проблемы мигрантов. По его мнению, мигранты нужны, но необходимо навести порядок в этой сфере, чтобы избежать заморозки экономики. В качестве альтернативного решения губернатор предложил сократить набор в российские вузы вдвое или оставить только бюджетные места.
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Елена Перлова