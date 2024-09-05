«Кто не учит – не пускать»: Медведев призвал изменить подход к детям мигрантов в школах

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Мигрантов, обучающихся в российских школах, необходимо заставить выучить русский язык. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что делать это надо постепенно и не прибегая к хамству.
При этом добавил, что недопустимо, когда три четверти класса не говорит по-русски. А если же не будут учить, то придётся «не пускать» их в школы.
Ранее, в июне прошлого года Медведев также поднимал тему детей мигрантов. Тогда он заявил, что в некоторых классах каждый пятый ребёнок не разговаривает на русской языке. Это, в свою очередь, приводит к обособленности и агрессии.
Также он уточнял, что в регионах были зафиксированы классы, в которых более 20% учеников могут не знать русский язык.
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При этом добавил, что недопустимо, когда три четверти класса не говорит по-русски. А если же не будут учить, то придётся «не пускать» их в школы.
Ранее, в июне прошлого года Медведев также поднимал тему детей мигрантов. Тогда он заявил, что в некоторых классах каждый пятый ребёнок не разговаривает на русской языке. Это, в свою очередь, приводит к обособленности и агрессии.
Также он уточнял, что в регионах были зафиксированы классы, в которых более 20% учеников могут не знать русский язык.
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Анастасия Чинкова