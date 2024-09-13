В Таджикистане заявили о вреде работы в России для здоровья мигрантов

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Трудовые мигранты из Таджикистана жалуются на проблемы со здоровьем при работе в Российской Федерации. Об этом информирует Asia-Plus.
Они сообщают о тяжелых условиях труда и недостаточном медицинском обслуживании. В 2022 году около 19% пациентов в Таджикистане заразились туберкулезом во время пребывания за границей.
Врач Комрон Парпиев отметил, что хотя деятельность мигрантов не увеличивает риск заражения, она способствует распространению инфекций.
Ранее сообщалось, что посольство Таджикистана в Москве рекомендовало гражданам республики временно воздержаться от поездок в Россию. Причина заключается в введении на границе усиленного контроля въезда иностранных граждан.
До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сказал, что мигрантов, обучающихся в российских школах, необходимо заставить выучить русский язык. Он подчеркнул, что делать это надо постепенно и не прибегать к хамству.
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Врач Комрон Парпиев отметил, что хотя деятельность мигрантов не увеличивает риск заражения, она способствует распространению инфекций.
Ранее сообщалось, что посольство Таджикистана в Москве рекомендовало гражданам республики временно воздержаться от поездок в Россию. Причина заключается в введении на границе усиленного контроля въезда иностранных граждан.
До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сказал, что мигрантов, обучающихся в российских школах, необходимо заставить выучить русский язык. Он подчеркнул, что делать это надо постепенно и не прибегать к хамству.
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Дарья Осипова