В России запускают программу по развитию промышленного туризма

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Образовательную программу «Открытая промышленность», нацеленную на развитие промышленного туризма, запускает Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов при поддержке Минпромторга РФ, сообщает пресс-служба агентства.
«В рамках программы представители междисциплинарных региональных команд смогут развить свои компетенции по промышленному туризму и демонстрации экологичности и технологичности местных предприятий», — говорится в сообщении.Эксперты «Открытой промышленности» помогут разработать маршруты для промышленного туризма и разработать экскурсионные программы. По итогам обучения участники проекта получат удостоверение о повышении квалификации в сфере «Организация промышленного туризма».
Подробнее узнать о программе, а также оставить заявку на участие в ней можно по ссылке.
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