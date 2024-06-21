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Губернатор Воробьёв наградил подростков за спасение людей на теракте в «Крокусе»

21 июня 2024, 13:02
Фото: пресс-служба правительства МО/Антон Чернов

Фото: пресс-служба правительства МО/Антон Чернов

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Трём подросткам, спасавшим людей во время теракта в «Крокус Сити Холле», вручил медали «За спасение погибавших» губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он также наградил работников образования и культуры, сообщает пресс-служба правительства региона.
На церемонии, которая состоялась в Доме правительства Московской области, медали получили юные жители Красногорска Ислам Халилов, Артём Донсков и Никита Иванов. В день теракта — 22 марта — ребята подрабатывали в концертном зале и сумели вывести из здания много людей.

«Я имею честь вручить государственные награды от имени нашего президента. Прежде всего — молодым ребятам, о которых мы узнали после трагедии, случившейся в «Крокусе». Все видели, какой благородный героический поступок совершил каждый из них. Хочу вас, ребята, поблагодарить. Мы гордимся вами так же, как ваши родители, одноклассники», — сказал Андрей Воробьёв.


Кроме того, в ходе церемонии глава региона вручил медаль «За труды в культуре и искусстве» преподавательнице Московского областного колледжа имени Скрябина Ольге Алёшиной и знак отличия «За наставничество» учительнице коломенской гимназии № 2 «Квантор» Светлане Кузнецовой. А кукловод Мытищинского театра кукол «Огниво» Александр Едуков получил звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

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Роспотребнадзор заявил о готовности к реагированию на вспышку холеры в Херсоне
Роспотребнадзор: усилен эпидемиологический контроль в приграничных регионах
21 июня 2024, 13:11

Фото: IStock/SyhinStas

В связи со вспышкой холеры, унесшей жизни по меньшей мере 12 человек в Херсоне, на приграничных территориях России будет усилен санитарный контроль, сообщил на своем сайте Роспотребнадзор.
В результате заболевания холерой в больницы госпитализировано более 120 пострадавших. Роспотребнадзором направлен экстренный запрос в Европейское бюро ВОЗ для подтверждения информации об эпидемии.

«Усилен контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на приграничных территориях. Ситуация на строгом контроле Роспотребнадзора», — сообщает ведомство.
Ранее о распространении холеры сообщило пророссийское подполье в Херсоне. Власти Киева долгое время выдавали ее за эпидемию брюшного тифа чтобы не допустить паники.

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Эксперт высказался о существовании тёмных сил
Религиовед Невеев призвал не верить в суеверия
21 июня 2024, 13:03

Фото: iStock/OlyaSolodenko

23 июня будет отмечаться праздник Троицы, который, как и любой религиозный праздник, не лишен некоторых суеверий. Кандидат психологических наук и эксперт по религиозным культам Александр Борисович Невеев рассказал о заблуждениях, с которыми связана Троица.
«В старину на Троицу было принято считать, что нельзя убираться и мыться, потому что русалки вернулись. Считалось, что можно ослепить или обидеть русалку, если не соблюдать осторожность. Также люди с осторожностью относились к прогулкам после заката солнца в этот день. Однако стоит понимать, что, хотя эти традиции кажутся нам родными и старинными, наши предки тоже могли ошибаться», — рассказал Невеев в беседе с RuNews24.ru.

По его словам, россияне в XXI веке мы должны верить в русалок и существование физической формы тёмных сил. По его словам, темные силы – это лишь проявление человеческих страстей. Православным стоит бороться с бесами, не давая проникать им в голову и внушать гнев, печаль, уныние и другие дурные мысли.

Троица должна помочь православным задуматься об этом, что станет главным содержанием этого праздника.

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В москве украинку осудили на 12 лет за воздушные шары
Украинку, запустившую в небо флаг «Легиона Свобода России» осудили на 12 лет
21 июня 2024, 12:56

Фото: istock / Zolnierek

Московский суд приговорил к 12 годам колонии гражданку Украины Кристину Любашенко, обвиняемую в распространении фейков о российской армии и участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного главка СК РФ.
В марте 2022 года уроженка Украины добровольно вступила в террористическую организацию, запрещенную в РФ.

Следствие установило, что Любашенко, действуя в экстремистских целях, в мае 2023 года выпустила из окна столичного многоэтажного дома флаг организации «Легиона Свободы России»*, привязав его к воздушным шарам.

Кроме того, украинка разместила в оконных проемах квартиры аудиоколонки, в которых транслировалась заведомо ложная информация о российских войсках, выполняющих задачи в зоне СВО.

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Строительная готовность школы на 550 мест в Пушкине достигла 65%
21 июня 2024, 12:44

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу, рассчитанную на 550 учеников, возводят в микрорайоне Заветы Ильича в Пушкине, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 65 процентов, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас в здании ведётся внутренняя отделка помещений, фасадные работы и устройство инженерных сетей. На пришкольной территории обустраивают спортивное ядро и устанавливают детские игровые площадки. В работах заняты 190 человек, задействовано десять единиц техники», — отмечается в сообщении.
На объект уже завезли оборудование для пищеблока. Идёт поставка мебели для классов.

Общая площадь здания составляет более 11 тысяч квадратных метров. Там будут учебные кабинеты и мастерские, столовая на 275 человек и актовый зал на 200 зрителей, а также библиотечно-информационный центр.

Сдать школу в эксплуатацию планируется до начала нового учебного года.

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Госдума планирует ужесточить контроль за мигрантами
Госдума одобрила в первом чтении усиление контроля за мигрантами
21 июня 2024, 12:25

Фото: IStock/Oleg Elkov

Депутаты приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий новые санкции в отношении незаконных мигрантов на территории России, сообщила палата Государственной Думы на своем сайте.
Новый миграционный режим предполагает внесение подлежащих высылке иностранцев в реестр контролируемых лиц. Ко всем попавшим в этот список будет действовать особый режим ограничений.

«В частности, мигрантам, находящимся в режиме высылки, будет запрещено приобретать недвижимость и транспортные средства. Они не смогут водить машину, брать кредиты, свободно перемещаться по территории РФ, вступать в брак, открывать новые счета в банках и тратить с уже существующих более 30 тысяч рублей в месяц», — сообщает парламент.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил на ПМЭФ, что мигранты, нарушившие законодательство РФ, должны быть «высланы без права возвращения».

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Москвичам пообещали хорошую погоду на выходные дни
Синоптик Позднякова: погода в выходные дни в Москве будет хорошая
21 июня 2024, 12:15

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

В грядущие выходные в столице ожидается комфортная погода. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Погода будет в выходные в Москве хорошая. Сегодня и завтра без осадков. Может быть, дневная температура нам бы хотелось, чтобы была больше, но я считаю, что сегодня 20... 22 °С, в субботу 22... 24 °С — вполне комфортно», — рассказала Позднякова в беседе с RT.

Однако, по её словам, в воскресенье может пройти кратковременный дождь, температура воздуха при этом будет порядка 20-23 °С, а ночью столбики термометров не опустятся ниже 12 °С.

При этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал в интервью с «Вечерней Москвой», что мегаливни, которые идут в Москве весь июнь, связаны с особенностями перемещения воздушных масс при нормальном давлении. По его словам, ливни, грозы и шквалистый ветер возникают из-за быстрого облакообразования.

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В Кашире поздравили ветерана Виктора Васильевича Медведева с 98-летием
21 июня 2024, 12:08

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

С 98-летием поздравили в Кашире ветерана Великой Отечественной войны Виктора Васильевича Медведева. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
В преддверии Дня рождения Виктора Васильевича поздравил и вручил ему подарок глава городского округа Кашира Михаил Шувалов. Перед этой датой в доме ветерана заменили пол. Помочь в этом деле вызвался член партии «Единая Россия» Алексей Панченко.

«Виктор Васильевич родился в деревне Яковское в семье председателя колхоза. Уже с детства он помогал родителям по хозяйству. Когда началась Великая Отечественная война, 15-летний юноша не только заботился о домашних делах, но и активно участвовал в жизни колхоза. Вместе с другими молодыми людьми он копал окопы и противотанковые рвы для защиты Москвы», — рассказали в пресс-службе.

Позже Виктор Васильевич был призван в ряды Советской Армии и служил в зенитных войсках. После войны он вернулся на родную землю и добросовестно трудился в совхозе. В 1989 году ему вручили почётную грамоту, которую он бережно хранит до сих пор.

В свои 98 лет Виктор Васильевич остаётся активным и жизнелюбивым человеком. По утрам он регулярно делает зарядку, ежедневно гуляет и сам готовит еду.

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Пятнадцать юных жителей Каширы получили паспорта граждан РФ
21 июня 2024, 12:04

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Паспорта граждан Российской Федерации вручили пятнадцати каширским подросткам, церемония состоялась в актовом зале здания администрации округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
С получением паспортов ребят поздравил глава округа Кашира Михаил Шувалов.

«Вы все – достояние нашей великой Родины. Гордитесь тем, что вы россияне. Вы придёте нам на смену, и именно вы будете определять дальнейшее развитие нашей страны», — сказал Шувалов.
Он также зачитал юным гражданам поздравление от губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

В церемонии вручения паспортов приняли участие председатель окружного Совета депутатов, глава фракции «Единая Россия» Сергей Буров и родные и близкие ребят.

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#кашира
#михаил шувалов
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#подростки
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Аграрии из Каширы завершили посевную кампанию
21 июня 2024, 12:00

Фото: istockphoto / valio84sl

Каширские аграрии завершили яровой сев. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа кашира.
В хозяйствах округа завершили посев яровых культур. В этом году под яровой сев было отведено 12 144,5 гектара, что больше, чем в 2023 году, когда площадь под яровые культуры составляла 11 551,5 гектара.

«Яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами занято 8418,5 гектара, техническими — 4072 гектара. Под картофель и овощебахчевые культуры отведено 405 гектаров.Также в хозяйствах округа продолжают выращивать озимые культуры, в частности озимую пшеницу, которая занимает 5152 гектара», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, предприятия и собственники земельных участков сельскохозяйственного назначения активно вовлекают в оборот неиспользуемые более пяти лет земли. На сегодняшний день из запланированных 529,8 гектара введено в оборот 254,79 гектара, что составляет 48% от общего объёма.

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