Губернатор Воробьёв наградил подростков за спасение людей на теракте в «Крокусе»

Фото: пресс-служба правительства МО/Антон Чернов
Трём подросткам, спасавшим людей во время теракта в «Крокус Сити Холле», вручил медали «За спасение погибавших» губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он также наградил работников образования и культуры, сообщает пресс-служба правительства региона.
На церемонии, которая состоялась в Доме правительства Московской области, медали получили юные жители Красногорска Ислам Халилов, Артём Донсков и Никита Иванов. В день теракта — 22 марта — ребята подрабатывали в концертном зале и сумели вывести из здания много людей.
Кроме того, в ходе церемонии глава региона вручил медаль «За труды в культуре и искусстве» преподавательнице Московского областного колледжа имени Скрябина Ольге Алёшиной и знак отличия «За наставничество» учительнице коломенской гимназии № 2 «Квантор» Светлане Кузнецовой. А кукловод Мытищинского театра кукол «Огниво» Александр Едуков получил звание «Заслуженный артист Российской Федерации».
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«Я имею честь вручить государственные награды от имени нашего президента. Прежде всего — молодым ребятам, о которых мы узнали после трагедии, случившейся в «Крокусе». Все видели, какой благородный героический поступок совершил каждый из них. Хочу вас, ребята, поблагодарить. Мы гордимся вами так же, как ваши родители, одноклассники», — сказал Андрей Воробьёв.
Кроме того, в ходе церемонии глава региона вручил медаль «За труды в культуре и искусстве» преподавательнице Московского областного колледжа имени Скрябина Ольге Алёшиной и знак отличия «За наставничество» учительнице коломенской гимназии № 2 «Квантор» Светлане Кузнецовой. А кукловод Мытищинского театра кукол «Огниво» Александр Едуков получил звание «Заслуженный артист Российской Федерации».
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Лев Каштанов