Московская область вместе с Газпромом догазифицирует около 1 тысячи СНТ

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Власти Подмосковья вместе с Газпромом догазифицируют в регионе почти 1 тыс. СНТ, реализуют девять концессий по теплоснабжению, построят и реконструируют 10 ГРС. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил главные направления сотрудничества с представителями Газпрома, от догазификации СНТ до ключевых программ по повышению надёжности энергоснабжения региона.
«Сегодня мы проводим очень важную встречу, которая касается и газификации, и расширения мощностей газораспределительных станций, и всего, что связано с концессиями, теплоснабжением в Московском регионе. Активно реализуется президентская программа догазификации населённых пунктов. Наше Подмосковье имеет весьма заметную долю в проектах Газпрома. Поэтому все актуальные вопросы мы вынесли на обсуждение. До наступления холодов мы должны завершить работы по подготовке муниципалитетов к отопительному сезону», – сказал Воробьёв.Президентская программа социальной газификации стартовала в 2021 году. В Подмосковье за три года планировалось догазифицировать около 122 тыс. домовладений. Однако план будет перевыполнен. Создана техническая возможность для подключения свыше 131 тыс. домов, заключено около 128 тыс. договоров, из которых более 90% исполнено.
Благодаря решению президента с этого года социальную газификацию распространили и на садовые товарищества. В Подмосковье – самый большой объём работ в стране. В течение пяти лет голубое топливо проведут почти в тысячу СНТ. К газу смогут подключиться более 63 тыс. домовладений.
«Андрей Юрьевич, благодаря вашей инициативе, поддержке председателя правления Газпрома Алексея Борисовича Миллера за последние несколько лет мы начали реализовывать большие программы по развитию Московской области и повышению благополучия жителей. Активно работаем в вопросах газификации. Это, прежде всего, выполнение президентской программы. Мы также расширили значительное количество так называемых запертых ГРС, подключение к которым новых абонентов было ограничено», – сказал член правления, начальник департамента ПАО «Газпром» Владимир Марков.По его словам, теперь за счёт их мощности потребления промышленность и населённые пункты Подмосковья могут развиваться.
«Отмечу, что такой масштабной концессионной программы по теплоснабжению, как с Московской областью, не реализуется ни в одном регионе. Кроме того, Газпром участвует в развитии газомоторной инфраструктуры на территории региона. Мы благодарны за конструктивное сотрудничество по всем направлениям», – добавил Марков.Продолжается также работа и по подключению негазифицированных населённых пунктов. В Подмосковье планируют строительство газопроводов протяженностью свыше 2000 км на территориях Шатуры, Егорьевска, Зарайска, Коломны и других муниципалитетов.
«В Московской области будут газифицированы 313 новых населённых пунктов. Программа реализуется успешно, подключаются всё новые потребители. Это касается и ликвидации технологических ограничений на газораспределительных сетях для обеспечения природным газом растущей потребности промышленности, которая развивается в Подмосковье», –отметил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.Также успешно реализуется программа догазификации. От жителей Московской области принято уже более 130 тысяч заявок – свыше 10% от всего объема заявок в России. Отмечу, что в Подмосковье газовикам работать проще. Всё, начиная от трубы, задвижки, газового оборудования, производится в регионе.
Сейчас в Подмосковье модернизируют три ГРС: «Софрино» в Пушкинском округе, «Яхрома» в Дмитровском и «Глебовская» в Истре. Всего в Подмосковье планируется построить или реконструировать 10 газораспределительных станций.
Другое ключевое направление сотрудничества – теплоснабжение. В Московской области готовятся к новому отопительному сезону. С ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» заключено девять крупных концессионных соглашений по реконструкции и модернизации систем теплоснабжения. Они касаются шести городских округов: Солнечногорск, Пушкинский, Клин, Серпухов, Сергиево-Посадский и Воскресенск. Общий объём инвестиций – более 70 млрд рублей.
Воробьёв также поздравил руководителей отраслевых предприятий с приближающимся профессиональным праздником.
«Мы встречаемся накануне 1 сентября, которое для многих ассоциируется с началом учебного года. Но в 2024-м эта дата выпадает на День работников нефтяной и газовой промышленности. Поэтому я хочу от всей команды поздравить нашего уважаемого партнёра Газпром, компанию «Мособлгаз» и всех сотрудников, которые добросовестно, с вниманием и заботой трудятся в этой отрасли», – сказал губернатор.Праздник отмечается в первое воскресенье сентября.
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Лора Луганская