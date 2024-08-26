Воробьёв поставил задачу полностью подготовить все школы к 1 сентября

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
К 1 сентября все подмосковные школы должны быть полностью готовы к новому учебному году. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«На линейке 2 сентября мы увидим большое количество детей, опять больше, чем годом ранее. Поэтому первый вопрос у нас – готовность школ. Вы знаете, что мы ведём большую работу в рамках президентского проекта капитального ремонта, строим новые школы за бюджетные и внебюджетные средства. Специфика в том, что именно 1 сентября – та дата, когда всё должно быть готово. Весь строительный блок правительства Подмосковья и все главы городских округов подключены к тому, чтобы школы вовремя были подготовлены, сданы, включая благоустройство, учебники, системы безопасности и другие детали», – сказал Воробьёв на совещании с членами правительства и главами городских округов Подмосковья.Он добавил, что в Подмосковье всегда готовятся к открытию учебного сезона в том числе и в части безопасности. Губернатор подчеркнул, что всегда считает это важным. Но сейчас, в период серьёзных вызовов и угроз, необходимо особенно позаботиться об этом.
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