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В Щёлкове запустили автоматизированное производство химических средств защиты растений

24 мая 2024, 15:25
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и гендиректор предприятия «Щёлково Агрохим» Салис Каракотов дали старт работе цеха по производству химических средств защиты растений. Соглашение о строительстве завода по выпуску действующего вещества для гербицидов и пестицидов подписали на Петербургском международном экономическом форуме 2022 года.



Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Прошло совсем немного времени с момента заключения на ПМЭФ соглашения о расширении, и сегодня мы видим уже работающее современное производство. Отдельные слова благодарности – нашему президенту и Фонду развития промышленности, который принял в этом активное участие. Мы гордимся тем, что в Подмосковья находится такое передовое, конкурентоспособное во всем мире предприятие. Хочу пожелать, чтобы и дальше под вашим чутким и профессиональным руководством оно развивалось, как и другие предприятия Московской области, укрепляя нашу экономику», – сказал глава региона.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Воробьёв вручил гендиректору предприятия Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а отличившимся сотрудникам компании – областные награды.
«Салис Добаевич, я хочу поблагодарить вас и вашу команду. Знаю, что здесь работают талантливые, вовлечённые в очень важное дело для страны, для нашего Подмосковья. Вы большие молодцы! И, конечно, хочется поздравить всех с предстоящим Днём химика, который будут отмечать в это воскресенье, – отметил губернатор.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Полностью автоматизированный цех, построенный по проекту импортозамещения, будет производить более 20 тыс. тонн продукции для защиты растений в год. Это фунгициды, инсектициды и протравители семян. Помимо разных регионов России их панируют поставлять в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Алжир, Египет, Марокко, Сербию, Турцию и т.д.
«Щёлково Агрохим» занимает 18% рынка средств защиты растений в стране, и мы продолжаем расти. На этом производстве будут выпускаться 49 препаратов. Здесь восемь технологических линий, одновременно можно готовить восемь наименований нанотехнологических продуктов. Они имеют низкие нормы расхода, низкую экологическую и химическую нагрузку, оказывают минимальное воздействие на почву, но при этом очень высокоэффективны. Это новаторские продукты, созданные в Щёлковском научном центре», – рассказал Каракотов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

По его словам, новый цех может прибавить к общему объёму промышленных мощностей России 15%. Это очень высокий показатель.

Инвестиции в расширение производства составили 1,8 млрд рублей. 950 млн из них в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности.

Кроме того, в рамках инвестпроекта ведется строительство первого в России цеха по производству исходных компонентов для создания средств защиты растений, которые пока целиком импортируют из Китая и Индии. Сначала там будут производить шесть самых важных действующих веществ, а в дальнейшем добавят ещё 20 наименований.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Запуск второго цеха запланирован на 2025 год. Это позволит замкнуть весь цикл производства самых востребованных средств защиты растений внутри страны.

Сегодня каждый 5-й гектар сельхозземли в России обрабатывается средствами предприятия «Щёлково Агрохим». Кроме того, оно поставляет их в 14 стран ближнего и дальнего зарубежья.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
В Бронницах будут выпускать импортозамещающее оборудование для деревообработки
24 мая 2024, 14:19

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В городском округе Бронницы появится импортозамещающее предприятие по производству деревообрабатывающего оборудования. Компания «Возрождение» получит для этого земельный участок по региональной программе «Земля за 1 рубль», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Инвестиции в проект составят 92 млн рублей, а мощности предприятия с- 100 единиц деревообрабатывающего оборудования в год. На новом заводе создадут 30 рабочих мест. Производство рассчитывают запустить в конце 2026 года. На полную мощность предприятие выйдет к 2028-му», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«На участке площадью 1,8 гектаров компания планирует построить два производственных здания общей площадью 3,2 тыс. кв. м», – добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Как отметили в министерстве, деревообрабатывающее оборудование компании «Возрождение» заменит продукцию иностранных предприятий, ушедших с российского рынка.

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Губернатор Воробьёв обсудил планы сотрудничества с главой Андижанской области Узбекистана
23 мая 2024, 19:59

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Московская область будет развивать с Андижанской областью Узбекистана особые и специальные экономические зоны, экспорт и импорт, привлекать инвестиции и обмениваться опытом. Губернатор Андрей Воробьёв обсудил совместные проекты с хокимом этого региона Шухратбеком Абдурахмановым.
Встреча прошла в преддверии Совета регионов России и Узбекистана в Ташкенте, которое на днях посетит президент Владимир Путин. На совет также приглашена подмосковная делегация.
«Рады приветствовать наших узбекских друзей накануне большого государственного визита. У нас состоялись очень плодотворные переговоры по взаимному обмену, инвестициям и всему тому, что очень важно для развития наших регионов. Хочу поблагодарить уважаемого хокима Шухратбека Абдурахманова. Надеюсь, что мы дальше будем развивать отношения во всех ключевых направлениях, которые важны для наших стран», – сказал Воробьёв.
Руководитель Андижанской области поблагодарил за теплый приём и пообещал ждать губернатора в Ташкенте.

Во время встречи узбекская сторона выразила заинтересованность в изучении подмосковного опыта Light Industrial. Это готовые производственно-складские площади для быстрого старта бизнеса, инфраструктура, гибкие условия аренды, возможность покупки. Делегация Узбекистана планирует ознакомиться с одним из лучших примеров реализации этого проекта в городском округе Солнечногорск.

Узбекистан для Московской области – один из ключевых партнёров. Страна занимает 11-е место среди всех торговых партнёров и четвёртое – среди стран СНГ. В прошлом году товарооборот увеличился на 6,5%. Московская область экспортирует медицинские препараты, товары из стали, древесину и изделия из неё.

Московская область занимает первое место в России по развитию инвестиционной и промышленной инфраструктуры. В регионе расположено пять особых экономических зон, 69 индустриальных и 19 промышленных технопарков. Партнёры из Узбекистана заинтересованы в совместных проектах по развитию новых высокотехнологичных производств в ОЭЗ «Дубна».

Подмосковье также является лидером в стране по количеству транспортно-логистических центров с примыкающими к ним железнодорожными путями. Самые крупные – «Электроугли» в Богородском округе, «Белый Раст» в Дмитрове, «Селятино» в Наро-Фоминске, где недавно открыли новый терминал.

В прошлом году была запущена новая мера поддержки экспортёров «Контейнер для МСП». Она должна помочь организовать доставку сборных грузов зарубежным покупателям. Уже прошли успешные отгрузки в Объединённые Арабские Эмираты и Китай. Московская область готова развивать такое сотрудничество и с другими странами, в том числе с Узбекистаном.

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#андрей воробьёв
#губернатор
#подмосковье
#московская область
#экономика
#инвестиции
#узбекистан
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Президент «Норникеля» поддержал увеличение налогов для граждан с высоким доходом
Потанин: повышение налогов для богатых перенаправит на них налоговое бремя
23 мая 2024, 19:05

Фото: iStock/Dmitry Presnyakov

Президент «Норникеля» Владимир Потанин поддержал увеличение налогов для граждан с высокими доходами, поскольку это позволит справедливо перераспределять налоговое бремя на более обеспеченных граждан. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее 20 мая участники комитета Госдумы по бюджету и налогам по итогам публичного обсуждения модернизации российской налоговой системы заявили, что в работу по реформации налоговой системы заложены принципы обеспечения стабильных и предсказуемых условий налогообложения.

Глава Минфина России Антон Силуанов, также присутствовавший на обсуждении, заявил, что прогрессивная шкала НДФЛ не коснётся большинства россиян, а затронет лишь граждан с высокими доходами. Однако в настоящее время параметры налогообложения физлиц окончательно не определены.

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#налоги
#доходы
#россия
#изменения
#модернизация
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Озвучена причина сохранения спроса на кредиты в России
Банкир Хафизов объяснил сохранение спроса на кредиты в России
23 мая 2024, 18:47

Фото: iStock/AndreyPopov

Директор розничного бизнеса Банка Синара Андрей Хафизов заявил, что спрос на кредитование в России не падает, поскольку потребности населения остаются прежними, а цены на всё растут.
«Основными целями кредитования остаются ремонт, приобретение автомобиля и крупные бытовые покупки. Цены на все это увеличиваются, растут и запрашиваемые суммы. Пока население чувствует инфляционное давление, ставки по кредитам не станут заградительными», — пояснил в беседе с Газета.ру Хафизов.

Согласно его прогнозу, ключевая ставка ЦБ останется на уровне 16% на протяжении большей части текущего года.

Ранее сообщалось, что Банк России прорабатывает механизмы ограничения комиссии за снятие средств с кредитных карт.

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В Подмосковье появится новое производство мониторов пациента для аппаратов МРТ
23 мая 2024, 15:20

Фото: istockphoto / Photo_Concepts

Резидент ОЭЗ «Дубна» запустит производство мониторов пациента для аппаратов МРТ. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Разработка компании активно используется для оценки состояния пациентов перед операцией, наблюдения за жизненно важными параметрами во время анестезии, обследования при проведении МРТ.

«Резидент ОЭЗ «Дубна», компания «ВестМедГрупп», продолжает расширять линейку своей высокотехнологичной продукции для медицины и систематически выводит на рынок новые решения. Например, новые мониторы найдут свое применение в хирургических, терапевтических, педиатрических отделениях, послеоперационных палатах и отделениях реанимации», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Главным отличием мониторов является то, что не поддаются воздействию магнитного поля, что гарантирует точные и качественные измерения.

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#екатерина зиновьева
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Крупнейший производитель вина в России перешёл под управление структуры Россельхозбанка
Структура Россельхозбанка взяла под управление «Кубань-Вино»
23 мая 2024, 12:43

Фото: iStock/OxAvdeenko

Активы холдинга «Ариант», принадлежащие челябинскому олигарху Александру Аристову, перешли под управление государственной компании «РСХБ-Финанс». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные СБИС.
Таким образом, структуры Россельхозбанка получили в управление агрофирмы «Южная», «Ариант», «ЦПИ-Ариант» и «Кубань-Вино». При этом владельцем бизнеса по-прежнему является Росимущество.

Ранее, до 10 апреля, холдинг «Ариант» принадлежал семье Аристовых. Однако Генпрокуратура потребовала взыскать активы в счёт «незаконного обогащения» бывших владельцев АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) Юрия Антипова и Александра Аристова. В результате активы крупнейшего в России производителя вина национализировали.

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#активы
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#вино
#производство
#банк
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Путин позволил «Америкэн Экспресс банку» провести добровольную ликвидацию
22 мая 2024, 20:47

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин позволил «Америкэн Экспресс банку» провести мероприятия по добровольной ликвидации. Глава государства подписал соответствующее распоряжение.
Отмечается, что процесс ликвидации будет производиться в порядке, предусмотренном российским законодательством.

Ранее сообщалось, что арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску компании «Русхимальянс» арестовал активы немецкого Коммерцбанка на порядка 94 миллионов евро.

Иск компании состоял в том, чтобы взыскать банка выплату по банковской гарантии и неустойку за просрочку.

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#владимир путин
#экономика
#банк
#россия
#сша
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ФАС возбудила дело против МТС из-за поднятия цен на услуги в марте и апреле
22 мая 2024, 16:16

Фото: iStock/Vera Aksionava

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против МТС из-за необоснованного роста цен на услуги сотовой связи для абонентов. Об этом сообщили в ведомстве.
«ФАС возбудила дело в отношении МТС. МТС в апреле и марте 2024 года повысило стоимость услуг сотовой связи для более 30 миллионов абонентов в среднем на 8%», — говорится в сообщении ведомства.

Проанализировав ситуацию, ФАС установила, что рост стоимости услуг экономически не подтверждён. Таким образом, ведомство считает, что поднятием цен на услуги МТС ущемляет интересы своих абонентов.

В апреле ФАС возбудила дело против Альфа-банка из-за нарушений в рекламе ипотеки.

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ЦБ РФ заявил о недопустимости суточных лимитов при бесплатных переводах
ЦБ РФ: банки не должны вводить суточные лимиты на переводы россиян самим себе
22 мая 2024, 15:06

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Центробанк России заявил о недопустимости введения суточных лимитов при бесплатных переводах средств самим себе между разными банками в пределах 30 миллионов рублей ежемесячно. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Отмечается, что банки не имеют права ограничивать размер или количество бесплатных переводов в сутки между счетами в разных банках в пределах 30 миллионов рублей. Данную сумму по закону можно переводить без комиссии.

Напомним, что 1 мая вступили в силу нормы закона, позволившие россиянам переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц без комиссии. Такую операцию можно провести через мобильное приложение по номеру телефона, а также через Систему быстрых платежей (СБП).

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