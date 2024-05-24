В Щёлкове запустили автоматизированное производство химических средств защиты растений

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и гендиректор предприятия «Щёлково Агрохим» Салис Каракотов дали старт работе цеха по производству химических средств защиты растений. Соглашение о строительстве завода по выпуску действующего вещества для гербицидов и пестицидов подписали на Петербургском международном экономическом форуме 2022 года.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Прошло совсем немного времени с момента заключения на ПМЭФ соглашения о расширении, и сегодня мы видим уже работающее современное производство. Отдельные слова благодарности – нашему президенту и Фонду развития промышленности, который принял в этом активное участие. Мы гордимся тем, что в Подмосковья находится такое передовое, конкурентоспособное во всем мире предприятие. Хочу пожелать, чтобы и дальше под вашим чутким и профессиональным руководством оно развивалось, как и другие предприятия Московской области, укрепляя нашу экономику», – сказал глава региона.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Воробьёв вручил гендиректору предприятия Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а отличившимся сотрудникам компании – областные награды.
«Салис Добаевич, я хочу поблагодарить вас и вашу команду. Знаю, что здесь работают талантливые, вовлечённые в очень важное дело для страны, для нашего Подмосковья. Вы большие молодцы! И, конечно, хочется поздравить всех с предстоящим Днём химика, который будут отмечать в это воскресенье, – отметил губернатор.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Полностью автоматизированный цех, построенный по проекту импортозамещения, будет производить более 20 тыс. тонн продукции для защиты растений в год. Это фунгициды, инсектициды и протравители семян. Помимо разных регионов России их панируют поставлять в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Алжир, Египет, Марокко, Сербию, Турцию и т.д.
«Щёлково Агрохим» занимает 18% рынка средств защиты растений в стране, и мы продолжаем расти. На этом производстве будут выпускаться 49 препаратов. Здесь восемь технологических линий, одновременно можно готовить восемь наименований нанотехнологических продуктов. Они имеют низкие нормы расхода, низкую экологическую и химическую нагрузку, оказывают минимальное воздействие на почву, но при этом очень высокоэффективны. Это новаторские продукты, созданные в Щёлковском научном центре», – рассказал Каракотов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
По его словам, новый цех может прибавить к общему объёму промышленных мощностей России 15%. Это очень высокий показатель.
Инвестиции в расширение производства составили 1,8 млрд рублей. 950 млн из них в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности.
Кроме того, в рамках инвестпроекта ведется строительство первого в России цеха по производству исходных компонентов для создания средств защиты растений, которые пока целиком импортируют из Китая и Индии. Сначала там будут производить шесть самых важных действующих веществ, а в дальнейшем добавят ещё 20 наименований.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Запуск второго цеха запланирован на 2025 год. Это позволит замкнуть весь цикл производства самых востребованных средств защиты растений внутри страны.
Сегодня каждый 5-й гектар сельхозземли в России обрабатывается средствами предприятия «Щёлково Агрохим». Кроме того, оно поставляет их в 14 стран ближнего и дальнего зарубежья.
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Лора Луганская