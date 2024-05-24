Завод в Щёлкове будет ежегодно выпускать 20 тыс. тонн средств защиты растений

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и гендиректор предприятия «Щёлково Агрохим» Салис Каракотов дали старт работе цеха по производству химических средств защиты растений. Соглашение о строительстве завода по выпуску действующего вещества для гербицидов и пестицидов подписали на Петербургском международном экономическом форуме 2022 года.