Завод в Щёлкове будет ежегодно выпускать 20 тыс. тонн средств защиты растений

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково
Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков принял участие в церемонии запуска нового производства химических средств защиты растений, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Старт работе предприятия дали губернатор Московской области Андрей Воробьёв и гендиректор компании «Щёлково Агрохим» Салис Каракотов.
«Полгода назад мы присутствовали на открытии завода «Щёлково Агрохим» в Узбекистане. Сегодня начинает работу новый цех в Щёлкове. Для нас это знаковое событие и очередное подтверждение того, что компания развивается внушительными темпами. «Агрохим» вносит значительный вклад в продовольственную безопасность нашей страны. Запуск нового производства – важным шаг к достижению этой цели», – сказал Булгаков.Полностью автоматизированный цех построен в рамках проекта импортозамещения. Ежегодно он будет производить более 20 тыс. тонн продукции для защиты растений – фунгицидов, инсектицидов и протравителей семян.
Продукция пойдёт не только в российские регионы, но и за рубеж: в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Алжир, Египет, Марокко, Сербию, Турцию и другие страны.
На церемонии открытия Воробьёв вручил Каракотову Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а отличившимся сотрудникам компании – областные награды.
«Щёлково Агрохим» занимает 19% рынка средств защиты растений в стране и продолжает расти. Новый цех прибавит к общему объёму промышленных мощностей России 20%. Инвестиции в расширение производства составили 1,8 млрд рублей.
В рамках инвестпроекта ведётся строительство первого в России цеха по производству исходных компонентов для создания средств защиты растений, которые сейчас полностью импортируются из Китая и Индии. Сначала там будут производиться шесть самых важных действующих веществ, а в дальнейшем – ещё 20 наименований.
Запуск второго цеха запланирован на 2025 год.
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Лора Луганская