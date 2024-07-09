Подмосковье вошло в топ-3 регионов по онлайн-подаче заявлений на бракосочетание

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Подмосковье вошло в тройку регионов страны по подаче заявлений на регистрацию брака в электронном виде. Рейтинг опубликовало Минцифры России.
«Каждый год у нас в регионе женятся более 55 тыс. пар, при этом 77% подают заявление онлайн через портал госуслуг. Чтобы было удобно запланировать свадьбу, мы запустили свадебный портал, где сразу можно подать заявление и выбрать площадку», – рассказала первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.В Минсоцразвития Московской области пояснили, что на портале можно выбрать более 60 площадок или указать свою, которой нет в предложенном списке.
Там также напомнили, что лучшие локации Подмосковья, тренды и советы профессионалов можно найти в телеграм-канале «Свадьба в Подмосковье!».
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