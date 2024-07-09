В Подмосковье упростили оформление доплаты к пенсии

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Оформить доплату к пенсии жителям старше 85 лет в Московской области теперь можно онлайн — через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
«Благодаря переводу в цифровой формат обратиться за назначением выплаты можно, не выходя из дома. При этом нет необходимости сверять документы в МФЦ. Все проверки ведомство проводит удалённо», — отметила глава областного министерства Надежда Куртяник.Время обработки заявления на назначение доплаты занимает семь рабочих дней, ответ поступит в личный кабинет заявителя.
В министерстве напомнили, что жители Подмосковья с 85 лет могут получать ежемесячную доплату в размере 500 рублей, если среднедушевой доход их семьи меньше двух прожиточных минимумов.
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