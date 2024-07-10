В Подмосковье нейросеть проанализировала более 280 тыс. медицинских снимков

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Свыше 280 тысяч медицинских снимков помог проанализировать врачам Московской области искусственный интеллект с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.
«Нейросеть анализирует рентгеновские снимки и делает заключение. Эту информацию врач использует как дополнительное мнение при постановке диагноза. С начала года искусственный интеллект распознал 191 тысячу флюорографий, 55 тысяч маммографий и 35 тысяч КТ грудной клетки», — отметила глава областного министерства Надежда Куртяник.Она подчеркнула, что использование нейросети помогло точнее определять патологии, а время описания исследования сократить до двух минут. При этом результаты диагностики автоматически отправляются в электронную карту пациента.
В настоящее время искусственный интеллект используется для распознавания рентгеновских снимков в 51 медицинском учреждении Подмосковья. Нейросеть умеет выявлять одиннадцать патологий, в том числе — сразу несколько на одном снимке.
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Лев Каштанов