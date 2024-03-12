В Подмосковье расширят производство косметической продукции за 160 млн рублей

Фото: пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области
Порядка 160 млн рублей вложит резидент ОЭЗ «Ступино-Квадрат» в расширение производства косметической продукции. Об этом сообщила пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.
На территории ОЭЗ «Ступино-Квадрат» построят два дополнительных производственных корпуса.
Стоит отметить, что предприятия начнут свою работу уже в апреле 2025 года. Благодаря расширению производства будет создано 120 новых рабочий мест.
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«Динамично развивающаяся фармацевтическая компания «Интелбио» является резидентом ОЭЗ «Ступино-Квадрат» с 2018 года. Расширение собственного производственного комплекса позволит значительно увеличить возможности по выпуску косметических средств по уходу за кожей, а также препаратов для лечения и профилактики различных кожных заболеваний, не имеющих аналогов на российском рынке», — поделились в пресс-службе.
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Мира Полтева