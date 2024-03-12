В Подмосковье расширят производство косметической продукции за 160 млн рублей

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, в соответствие с которым в России можно будет использовать в международных расчетах цифровые финансовые активы (ЦФА), утилитарные цифровые права, а также цифровые права, включающие одновременно оба эти инструмента. Документ опубликован на портале правовых актов.