В Солнечногорске производят инновационные виды мороженого

Ещё 150 рабочих мест появится в городском округе Подольск с запуском производства дезинфицирующих и моющих средств, в настоящее время комплекс для нового производства уже построен и получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.