В Солнечногорске производят инновационные виды мороженого

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Подмосковная компания «Иль Мио Мороженко» выпускает в городском округе Солнечногорск инновационные виды мороженого, соответствующие ГОСТу. Об этом сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
В ассортименте компании – более 40 видов мороженого, в том числе веганские варианты, разработанные для детей, людей с непереносимостью лактозы и диабетиков. Также выпускают протеиновое мороженое, не повышающее сахар в крови, сливочные пломбиры, ягодные сорбеты, напитки в форме эскимо из ягод, фруктов и пряностей.
Как рассказали в подмосковном Минсельхозпроде, компания активно развивается не только на российском рынке, но и за рубежом. С 2017 года она экспортирует продукцию в Объединённые Арабские Эмираты, Белоруссию, Казахстан, а сейчас ведут переговоры с партнёрами из Китая.
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«Подмосковье уверенно лидирует в производстве мороженого. «Иль Мир Мороженко» работает по принципу полного цикла, включающего получение сырья и его переработку. Компания выпускает продукты, не содержащие консервантов и запрещённых химических добавок, так как намерена обеспечивать жителей региона натуральной и качественной продукцией», – отметил Мурашов.
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Лора Луганская