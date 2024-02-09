В Подмосковье реализуют 80 проектов по импортозамещению

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В Московской области в 2024 году планируется реализация более 80 импортозамещающих проектов. Об этом сообщила пресс-служба Московской областной Думы.
Новые предприятия будут строиться в рамках льготной программы «Земля за 1 рубль».
Стоит отметить, что среди планируемых проектов будут производства текстильных изделий, бумаги, химических веществ,лекарственных средств и машин.
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«Мера поддержки уже положительно себя зарекомендовала. С марта 2022 года, когда закон вступил в силу, и до сегодняшнего дня было согласовано предоставление 162 земельных участков площадью более 6 млн квадратных метров 131 заявителю. <…> В 2024 году в Подмосковье планируется реализация более 80 проектов в сфере импортозамещения, почти 50 из которых — строительство новых производств. Инвестиции в эти проекты — 86 млрд рублей. На предприятиях будет создано около 8,5 тысяч рабочих мест», — поделился председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
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Мира Полтева