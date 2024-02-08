Фото: пресс-служба Мособлдумы
В Мособлдуме обсудили законопроект об экологическом образовании и просвещении с привлечением общественности. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.
В слушаниях по законопроекту приняли участие представители профильных министерств и ведомств, члены Общественной палаты и молодёжного парламента Московской области, а также авторы экологических проектов, реализуемых на территории региона.
Стоит отметить, что законопроект будет служить дополнительным стимулом для реализации природоохранных мероприятий государственными структурами и общественными организациями, а также бизнесом.
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«Цель нашего законопроекта создать в Подмосковье единое понимание вопросов экологического образования, воспитания, просвещения и экокультуры, которые бы не противоречили федеральному законодательству. <…> Мы планируем доработать законопроект так, чтобы он опирался на существующие финансовые возможности региона и муниципалитетов — ведь и на областном, и на муниципальном уровнях вопросы воспитания, образования и просвещения осуществляются в рамках конкретных мероприятий и программ. И мы хотим дать старт нашему законопроекту на существующей финансовой основе, чтобы дальше, в рамках мониторинга работы закона, при необходимости вносить в него изменения», — поделился председатель Комитета Владимир Шапкин.
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Мира Полтева