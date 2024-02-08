Королихин вновь возглавит контрольно-счётную палату Московской области

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Мособлдума на очередном заседании одобрила назначение Виктора Королихина на должность председателя контрольно-счётной палаты региона ещё на один срок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Ранее с таким предложением выступил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Все фракции поддержали кандидатуру Королихина. В голосовании все участвовали все 44 присутствовавших на заседании депутата.
Впервые его назначили на нынешнюю должность в феврале 2019 года на пятилетний срок. До этот пост занимала Татьяна Крикунова.
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«За прошедшие пять лет была проделана большая работа. Проведено более 400 мероприятий, прошла экспертиза 200 законопроектов. В бюджеты всех уровней возмещено более 1,6 млрд рублей. Однако нужно развиваться дальше, повышать эффективность деятельности палаты», – сказал Королихин на заседании.
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Лора Луганская