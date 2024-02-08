Калтайса избрали зампредом Мособлдумы

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Александр Калтайс избран заместителем председателя Московской областной думы. Помимо этого, он стал членом комитета Мособлдумы по транспорту, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Александр Калтайс родился 11 января 1968 года. Закончил Институт экономики и культуры по направлению «Реклама и связи с общественностью». Прошёл профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. Является менеджером в области государственного и муниципального управления.
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Лора Луганская