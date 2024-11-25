В Подмосковье резко вырос спрос на свежую капусту

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Спрос на свежую капусту в Московской области вырос в середине осени почти на 30%, специалисты связывают такой скачок с началом сезона соления и квашения этого овоща, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«В октябре жители Московской области стали покупать свежую капусту значительно чаще, чем месяцем ранее: спрос относительно сентября вырос на 28%», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что для квашения лучше всего использовать белокочанную капусту средних или поздних сроков созревания. Кочан должен быть крепким и плотным, листья тонкими и упругими, а разрез — белым. Лучшими для квашения считаются сорта капусты «Зимняя», «Подарок», «Московская поздняя» и «Белоснежка».
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