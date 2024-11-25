В Сергиевом Посаде запускают производство оборудования для очистных сооружений

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Производство по выпуску оборудования, необходимого для работы очистных сооружений, построили в Сергиево-Посадском городском округе, участок под предприятие инвестор «БиоПроект Пересвет» получил в рамках программы по поддержке импортозамещения «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Новое предприятие специализируется на выпуске ёмкостного оборудования из композитных материалов для очистных сооружений. Общий объём инвестиций в проект составляет 100 миллионов рублей, на предприятии открывается более 20 вакансий», — сказала зампред регионального правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Она добавила, что компания «БиоПроект Пересвет» будет наращивать производственные мощности. Для этих целей в сентябре текущего года компании выделили ещё один льготный земельный участок.
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