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В Сергиевом Посаде запускают производство оборудования для очистных сооружений

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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Производство по выпуску оборудования, необходимого для работы очистных сооружений, построили в Сергиево-Посадском городском округе, участок под предприятие инвестор «БиоПроект Пересвет» получил в рамках программы по поддержке импортозамещения «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.


«Новое предприятие специализируется на выпуске ёмкостного оборудования из композитных материалов для очистных сооружений. Общий объём инвестиций в проект составляет 100 миллионов рублей, на предприятии открывается более 20 вакансий», — сказала зампред регионального правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что компания «БиоПроект Пересвет» будет наращивать производственные мощности. Для этих целей в сентябре текущего года компании выделили ещё один льготный земельный участок.

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Стало известно, куда лучше инвестировать после победы Трампа
Эксперт Михеев: после победы Трампа выгодно вкладывать в технологии и энергетику
25 ноября 2024, 13:57

Фото: iStock/Lazy_Bear

После победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США выгоднее всего можно вкладывать в технологии и энергетику, считает CPO инвестиционной платформы UTEX Сергей Михеев. По его словам, избрание Трампа уже отразилось на ситуации на экономических рынках.
«В центре внимания Трампа — реиндустриализация экономики США, энергетическая независимость и развитие высоких технологий. Среди приоритетов: производство стали и алюминия, поддержанное высокими пошлинами на импорт, развитие инфраструктуры для нефти и газа, сектор микроэлектроники, включая полупроводники и микрочипы. Эти направления станут ключевыми точками роста для инвесторов», — поделился эксперт в беседе с «Газетой.Ru»
Он также отметил компанию Tesla, которую возглавляет американский миллиардер Илон Маск — ближайший соратник избранного президента США. Благодаря победе Трампа на выборах предприниматель может выбить новые субсидии и налоговые льготы, что также отразится на росте акций компании.

Михеев подчеркнул, что после быстрого роста может произойти краткосрочная коррекция рынка, что является лучшим временем для изучения ситуации и корректировки планов. По его мнению, для извлечения максимальной выгоды инвесторам следует «бить в одну точку».

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Италия стала основным торговым партнёром России в странах Евросоюза в сентябре
25 ноября 2024, 12:15

Фото: iStock/ Oleksii Liskonih

В сентябре 2024 года Италия стала основным торговым партнёром России среди стран Европейского союза. Она обогнала Германию, которая лидировала в списке в течение шести месяцев, передало агентство РИА Новости.
Торговля Российской Федерации с Италией выросла на четверть — до 768 миллионов евро. Южноевропейская страна нарастила ввоз продукции из России на треть — до 427,1 миллиона евро. Одновременно с тем государство увеличило продажи своей продукции в Российской Федерации на 17% — до 340,9 миллиона евро.

Товарооборот с Германией составил 720 миллионов евро, а с Францией — 469 миллионов.

В топ-5 торговых партнеров России в сентябре ещё вошли Венгрия (451 миллион евро) и Нидерланды (437 миллионов). Самый большой рост в данной сфере показала Бельгия, которая нарастила обмен товарами с Российской Федерацией на 60 процентов, до 419 миллионов.

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Россиянам разъяснили преимущества Программы долгосрочных сбережений
25 ноября 2024, 10:42

Фото: iStock/ Oleksii Liskonih

С начала 2024 года в России запущена Программа долгосрочных сбережений, она позволяет значительно увеличить сумму накоплений за счёт государственного софинансирования и активации накопительной части пенсии. Для разъяснения преимуществ этой программы снято несколько видеороликов, сообщает пресс-служба Минфина РФ.
«Долгосрочные сбережения участник программы формирует самостоятельно за счёт личных добровольных взносов и взносов работодателя, а также за счёт ранее сформированных пенсионных накоплений и государственной поддержки в виде софинансирования», — отметили в министерстве.
Выплаты начинают либо через 15 лет, после открытия вклада, либо по достижении вкладчиком определённого возраста: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Возможны и срочные выплаты.

Подробности о программе, а также калькулятор для расчёта выплат размещены на сайте моифинансы.рф.

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Суд в Москве национализировал «Горбушкин двор» по делу олигарха Хотина

Медведев объяснил рост военных расходов России

В Венгрии, Турции, ОАЭ и Таиланде перестали обслуживать карты UnionPay Газпромбанка
#минфин
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#деньги
#вклады
#россияне
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Суд в Москве националилизировал «Горбушкин двор» по делу олигарха Хотина
25 ноября 2024, 06:02

Фото: iStock/AMilkin

Мещанский районный суд Москвы удовлетворил требования Федеральной службы судебных приставов (ФССП) о передаче в доход государства имущества бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина и связанных с ним структур, сообщает портал судов общей юрисдикции Москвы.
Дело рассматривалось в закрытом режиме. По данным РБК, речь идет о национализации 27 объектов недвижимости: среди них бизнес-центры и торговые комплексы общей площадью более 1,5 миллионов квадратных метров, а также «Горбушкин двор» и «Филион», расположенные на западе столицы.

В начале ноября суд национализировал все здание гостиницы «Москва», включая отель Four Seasons Hotel Moscow, торговую галерею «Модный Сезон», а также комплекс апартаментов осужденного олигарха Хотина.

Иск был подан судебными приставами в апреле, а помещения были арестованы по делу о проверке соответствия расходов и доходов. Судебные власти обратили в доход государства примерно 34,7 тыс. кв. м, которые принадлежат компании ООО «Форси» и используются для работы отеля и торговой галереи.

Хотин, состояние которого оценивается в $700 млн, не признает свою вину, утверждая, что требования приставов не имеют правовой основы. В марте 2024 года его осудили на девять лет по делу о растрате 23 млрд руб.

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#москва
#суд
#арест
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Госдолг США обновил исторический максимум
24 ноября 2024, 06:22

Фото: iStock/YayaErnst

Министерство финансов США сообщило, что государственный долг США превысил отметку в 36 триллионов долларов и обновил свой исторический максимум.
В отчете говорится, что государственный долг США, который в марте достиг 34 триллионов долларов, в этом году увеличился на 2 триллиона фунтов долларов.

В то же время, по данным Международного валютного фонда, к 2032 году отношение государственного долга США к ВВП превысит 140%. При это там предупредили, что этот рост угрожает как национальной, так и мировой экономике.

Ранее сообщалось, что к октябрю 2024 года дефицит бюджета США увеличился на 287% и достиг 257 миллиардов долларов.

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#сша
#ввп
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Медведев объяснил рост военных расходов России
24 ноября 2024, 04:31

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya пояснил, что увеличение военных расходов в российском бюджете произошло на фоне необходимости проведения специальной военной операции операции.
Как подчеркнул Медведев, увеличение расходов не планировалость в долгосрочной перспективе. Однако военные действия требуют пересмотра государственного бюджета.

«И такой пересмотр состоялся, естественно, на военные расходы сейчас тратится больше денег», — сказал Медведев.

Ранее Медведев сообщил о российском военно-техническом сотрудничестве. По его словам, в ситуации, когда России противостоит весь блок НАТО, большинство видов военной техники производится в самой стране.

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#расходы
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В Венгрии, Турции, ОАЭ и Таиланде перестали обслуживать карты UnionPay Газпромбанка
Карты UnionPay Газпромбанка перестали обслуживать в Венгрии, Таиланде и Турции
23 ноября 2024, 14:49

Фото: iStock/pengpeng

Карты платёжной системы UnionPay, выпущенные российским Газпромбанком перестали обслуживаться в Турции, ОАЭ, Таиланде и Венгрии. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что блокировка коснулась как корпоративных, так и индивидуальных банковских карт. При попытке произвести оплату банкоматы выдают ошибку и пишут, что операции к картами не санкционированы.

Венгерский банк ОТР был единственным в стране, где обслуживались эмитированные Газпромбанком карты.

Днём ранее Газпромбанк уведомил клиентов о возможных трудностях при оплате картами UnionPay за пределами России после введения новых санкций США. Пользователям порекомендовали как можно быстрее снять наличные. На клиентов, находящихся на территории России, эти ограничения не распространяются.

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#сша
#санкции
#россия
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Европе предрекли новый энергетический кризис
Bloomberg: Европе грозит новый энергетический кризис из-за снижения запасов газа
23 ноября 2024, 13:09

Фото: iStock/NiseriN

Европе угрожает энергетический кризис из-за стремительного сокращения запасов газа в хранилищах. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что эскалация конфликта на Украине повлияла на рост цен на газ примерно на 45% в 2024 году. В связи с этим высок риск углубления кризиса стоимости жизни для домашних хозяйств и повышения конкуренции между производителями, которые уже сейчас начали испытывать трудности.

По данным агентства, в этом году быстрое сокращение запасов газа в хранилищах в том числе вызвано холодами, повысившими спрос на отопление, и ветровой засухой, потребовавшей увеличения объёмов производства электроэнергии.

Прогнозируется, что в скором времени ситуация ещё больше ухудшится, поскольку поставки топлива, которые помогли восполнить хранилища в 2024 году, будут, вероятнее всего, недоступны в следующем.

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#европа
#газ
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#экономика
#энергетика
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Маск предупредил о стремительном движении США к банкротству
23 ноября 2024, 12:16

Фото: iStock/KanawatTH

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что США стремительно идут к банкротству. Об этом он написал в соцсети X.
По словам предпринимателя, Америка в настоящее время очень быстро движется к банкротству. Так он прокомментировал пост, опубликованный на официальной странице Департамента по достижению госэффективности (DOGE).

В сообщении была отмечена необходимость как можно скорее исправить ситуацию с госбюджетом. По сведениям департамента, в последний раз профицит бюджета Штатов фиксировался в 2001 году, а в 2023 году правительство потратило свыше шести триллионов долларов при привлечении лишь 4,47 триллиона.

Одержавший победу на выборах в США Дональд Трамп объявил, что Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят DOGE. Маск уже пообещал, что проведёт работу по сокращению бюджетных расходов на как минимум два триллиона долларов.

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