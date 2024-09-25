В Подмосковье ввели в сельхозоборот более 11 тыс. га ранее неиспользуемых земель

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Масштабная кампания по вводу в сельскохозяйственный оборот залежных и ранее неиспользуемых земель стартовала в Московской области в мае текущего года, к настоящему моменту подмосковные компании ввели в оборот свыше 11,2 тыс. гектаров земли, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«В оборот введено 11251,5 га земли. Лидерами по этой работе стали пять компаний. Фермерское хозяйство «Агроэконивест» ввело в оборот 1116,5 га в округе Шаховская, компания «Агроинновация» — 858 га земли в округе Лотошино, компания «Рассвет-Авангард» — более 647 гектаров в Волоколамском округе, «РусМилк» — свыше 510 га в Луховицах и компания «ТуламашАгро» ввела в сельхозоборот свыше 319 га в Зарайске», — говорится в сообщении.В министерстве напомнили, что сельхозпроизводители, вводящие в оборот новые земли, могут рассчитывать на возмещение половины затрат на культуртехнические работы.
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Лев Каштанов