В Подмосковье ввели в сельхозоборот более 11 тыс. га ранее неиспользуемых земель

Масштабная кампания по вводу в сельскохозяйственный оборот залежных и ранее неиспользуемых земель стартовала в Московской области в мае текущего года, к настоящему моменту подмосковные компании ввели в оборот свыше 11,2 тыс. гектаров земли, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.