Представитель областного бизнес-омбудсмена проведёт приём в Волоколамске

Фото: пресс-служба аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей
«На приёме будут рассматриваться вопросы, связанные с открытием бизнеса, мерами поддержки, а также рассматриваться претензии к должностным лицам из-за неправомерных решений или бездействия», — отмечается в сообщении.Для того, чтобы попасть на приём, нужно предварительно записаться по телефону: +7 (929) 625-31-52. Приём будет проводиться с 11:00 до 12:00 по адресу: город Волоколамск, улица Революционная, дом №7/2.
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