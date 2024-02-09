Представитель областного бизнес-омбудсмена проведёт приём в Волоколамске

Ежегодно 9 февраля в России отмечают День работника гражданской авиации — профессиональный праздник летчиков и тех, кто ежедневно и круглосуточно обеспечивает воздушные пассажирские перевозки по всему миру. И если про пилотов самолетов снято множество фильмов и рассказано сотни историй, то про жизнь и работу вертолетчиков нам известно мало. Журналист «Радио 1» Екатерина Шмакова отправилась на учебную базу Подмосковья и выяснила, кто может сесть за штурвал вертолета и как посадить судно без работающего двигателя.