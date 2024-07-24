В Подмосковье нейросеть выявила тысячу нарушений в питании в соцучреждениях

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Организацию питания в реабилитационных и семейных центрах, «Добрых домах» и других социальных учреждениях Московской области контролирует искусственных интеллект, за десять месяцев он помог устранить около тысячи нарушений, сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.
«Искусственный интеллект одновременно следит за питанием в 133 социальных учреждениях Подмосковья. Он умеет распознавать 125 видов блюд с точностью 96% и сразу замечает несоответствия утверждённому меню. Благодаря нейросети за десять месяцев была устранена одна тысяча нарушений», — сказала глава областного министерства Надежда Куртяник.Контроль организован через приложение «Проверки Подмосковья»: ответственный сотрудник учреждения каждый день фотографирует подносы с едой и загружает в приложение. Искусственный интеллект анализирует снимки. Если обнаруживаются недочёты, об этом поступает сигнал модератору, он проверяет информацию, и если нарушение подтверждается, ставится задача устранить его.
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