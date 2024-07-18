В Подмосковье оптимизировали онлайн-услугу по оформлению выплаты для пенсионеров

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Оформить ежемесячную денежную компенсацию для неработающих пенсионеров старше 65 лет через подмосковный портал госуслуг стало проще благодаря сервису предпроверки, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Мы не только переводим в «цифру» новые услуги и сервисы, но и проводим работу по оптимизации и обновлению уже существующих функций. (…) Сервис предпроверки, который позволит сократить число отказов из-за дублирования заявлений, появился и в услуге для жителей старше 65 лет», – сказала глава регионального министерства Надежда Куртяник.Отмечается, что ежемесячную денежную компенсацию в Московской области могут оформить пенсионеры от 65 лет, чей доход составляет менее 18 тысяч рублей в месяц. Заявление на выплату оформляется через портал госуслуг. Теперь, если выплата уже была назначена ранее, при повторной подаче заявления на экране появится информация об этом.
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Лев Каштанов