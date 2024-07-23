Названы самые востребованные разделы онлайн-сервиса «Помощь участникам СВО»

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Информационный онлайн-сервис «Помощь участникам СВО» запустили в Московской области в марте текущего года, с начала работы сервисом воспользовались свыше 3,7 тыс. раз, об этом, а также о наиболее популярных разделах портала рассказали в министерстве государственного управления, информационных технологий и связи региона.
«Сервис «Помощь участникам СВО» — удобный онлайн-навигатор по бесплатной помощи бойцам и их родственникам. Чтобы получить необходимую информацию, понадобится только компьютер, планшет или смартфон и доступ в интернет. С момента запуска цифровым этим сервисом воспользовались более 3,7 тыс. раз», — цитируются в сообщении слова главы областного министерства Надежды Куртяник.Отмечается, что самыми востребованными у пользователей разделами сервиса стали страницы «Психологическая помощь», «Как получить помощь» и «Наша команда».
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