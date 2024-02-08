Радио1
Главная / Новости / Экономика/ В Подмосковье собственников бизнеса обяжут нести ответственность за работников

В Подмосковье собственников бизнеса обяжут нести ответственность за работников

08 февраля 2024, 17:12
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Власти Подмосковья вместе с Прокуратурой региона позаботятся, чтобы бизнес нёс ответственность за тех, кто принимается на работу, в том числе за мигрантов. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на заседании расширенной коллегии надзорного ведомства.
«Везде, где идёт активное развитие, в Московском регионе невозможно обойтись без трудовой миграции. И в этой связи ведётся большая работа по проведению мероприятий, связанных с регулированием миграционных потоков и всего того, что является крайне чувствительной темой для жителей. Совместно с прокуратурой мы подготовили некий циркуляр, чтобы можно было сформировать нормативную базу, когда собственники, осуществляющие бизнес, несли бы ответственность за тех, кого берут на работу», – сказал Воробьёв.
Он подчеркнул, что в сфере миграционной политики стоят большие задачи. Прокурорский корпус внимательно следит, чтобы на участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, не размещались хостелы и гостевые дома.


Также необходимо усовершенствовать систему учёта и контроля за прибывающими из-за рубежа гражданами.

Читайте также:

Воробьёв пригласил инвесторов участвовать в программе расселения аварийного жилья

Воробьёв поручил Прокуратуре контролировать инвестпрограммы в сфере ЖКХ

Прокуратура Подмосковья решает вопросы выплат и медпомощи участникам СВО
#андрей воробьёв
#губернатор
#прокуратура
#московская область
#подмосковье
#бизнес
#мигранты
#трудоустройство
#работа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Китай больше не является основным поставщиком товаров в США
Мексика превзошла Китай как главный импортер товаров в США
08 февраля 2024, 16:36

Фото: iStock/Igor Kutyaev

Мексика превзошла Китай в качестве главного поставщика товаров в США впервые с начала века.
Мексика увеличила поставки на пять процентов до 475 миллиардов долларов в 2023 году, в то время как китайский импорт сократился на 20 процентов до 427 миллиардов долларов. Это свидетельствует о значительном изменении в экономических связях, вызванном геополитической напряженностью и торговыми конфликтами.

В свете этого, администрация Белого дома призывает к поиску альтернативных поставщиков в странах-союзниках или к возвращению производства на родину. Однако эксперты отмечают, что статистика может быть искажена открытием заводов китайских производителей в Мексике для обхода торговых ограничений, сообщает lenta.ru.

Подобное изменение в динамике поставок, особенно в чувствительных категориях, как компьютеры, электроника и фармацевтика, скорее всего, связано с политическими решениями, а не с другими факторами. Также стоит отметить, что в январе отток средств инвесторов с китайских бирж достиг 1,7 триллиона долларов, большая часть которых направилась на фондовый рынок США.

Читайте также:

Bloomberg: США опередили Китай в гонке за статус первой экономики мира

Эксперт Сюй Полин призвал Россию и Китай не формировать военный союз

WP: Мировую экономику ожидает самый тяжёлый период за последние 30 лет
#сша
#рынок
#эксперты
#статистика
#электроника
#администрация
#дома
#фармацевтика
#импорт
#поставки
#китай
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Красногорске построят предприятие по выпуску лечебного питания
08 февраля 2024, 13:52

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Новое предприятие по выпуску лечебного питания появится в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Компания «Технологии Биосинтеза», которая будет расширять предприятие, занимается производством парентерального и интегрального питания, которое необходимо для комплексной терапии пациентов, неспособных самостоятельно принимать пищу.

«Важный импортозамещающий проект в области медицины будет реализован в г.о. Красногорск на территории индустриального парка «Нахабино Парк». Инвестиции в проект компании «Технологии Биосинтеза» составят 1,3 млрд рублей. На предприятии планируется создать 120 рабочих мест. Завод начнет работать уже в 2026 году»,— поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Стоит отметить, что на территории предприятия будут находится производственный и складской корпус, с административно-бытовыми помещениями и контрольно-аналитическая лаборатория.

Помимо этого, лекарства будут поставляться в медучреждения России, Казахстана, Армении, Киргизии и республики Беларусь.

Читайте также:

Красногорский проект «Мужественные люди» отмечен премией «Мы рядом. Доброе дело»

Глава Красногорска подписал договор о сотрудничестве с академией СКА

В Красногорске провели семинар для общественных наблюдателей
#красногорск
#лекарства
#нахабино
#предприятие
#медучреждения
#екатерина зиновьева
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковным аграриям компенсируют часть затрат на сертификацию продукции
08 февраля 2024, 10:13

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Значительная часть затрат на сертификацию продукции для производителей агропромышленного комплекса Московской области будет компенсирована в рамках программы господдержки, подать заявление на участие в этой программе можно с 1 по 29 февраля включительно, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.
«Эта мера государственной поддержки позволит возместить региональным производителям от 50 до 90 процентов затрат. Поддержка распространяется на широкую группу товаров, включая зерновые, молочную, рыбную и мясную продукцию», — отметил глава министерства Владислав Мурашов.
Компенсация предоставляется на затраты на различные ветеринарные и санитарные мероприятия, доставку и утилизацию опытных образцов, добровольную сертификацию и пр.

Заявки принимаются онлайн — на платформе «Мой экспорт».

Читайте также:

Подмосковье удержало лидерство по производству мороженого в России

В Подмосковье за год произвели более 633 тысяч тонн молока

Сыроварня в Чехове расширила производство и стала выпускать на 44% больше сыра
#сельское хозяйство
#апк
#господдержка
#экономика
#московская область
#подмосковье
#владислав мурашов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Власти ФРГ готовятся к национализации дочерних предприятий «Роснефти»
Der Spiegel: Германия хочет забрать себе активы «Роснефти»
08 февраля 2024, 03:24

Фото: iStock/Leonid Eremeychuk

Представители Министерства экономики Германии пригласили представителей российской компании «Роснефть» на слушания, связанные с возможной национализацией ее активов нефтяными компаниями Германии. Об этом сообщили источники в правительственных кругах страны, передает Der Spiegel.
Согласно информации, федеральное министерство экономики предположительно организует слушания, нацеленные на обсуждение возможной национализации активов компании «Роснефть» в Германии. Данные слушания, как ожидается, связаны с истечением срока доверительного управления долей «Роснефти» в нефтеперерабатывающем заводе в Шведте, который наступит в марте.

По данным агентства Reuters, окончательное решение по этому вопросу еще не принято, и возможно, действие доверительного управления будет продлено. Это управление было установлено с сентября 2022 года.

Российская группа «Роснефть» владеет 54% акций нефтеперерабатывающего завода PCK в Шведте, расположенного в Бранденбурге. Согласно заявлению американского экономиста Ричарда Вольфа, отсутствие доступа к российским энергоресурсам лишило Германию лидерства в Евросоюзе, вынуждая немцев обращаться за топливом к США.

Читайте также:

Путин разрешил компании «Лучшее решение» купить бывшие угольные активы Ахметова

Глава «Газпрома» Миллер: Европа искусственно разрушает спрос на газ

«Транснефть» урегулировала спор с «Роснефтью»
#сша
#газ
#европа
#данные
#компании
#спрос
#путин
#активы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье пройдут рейды по контролю качества мясной продукции
07 февраля 2024, 15:38

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

На подмосковных рынках и ярмарках в течение месяца будут выявлять некачественную мясную продукцию. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
«Месячник пройдёт с 5 февраля по 7 марта. В план проверки включены все продовольственные рынки, ярмарки и другие торговые объекты региона, которые реализуют на своих прилавках свежее мясо и продукты его переработки», – пояснил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов.
Как рассказали в министерстве, контрольные мероприятия его сотрудники проведут вместе с подведомственными учреждениями и администрациями муниципалитетов.

В Минсельхозпроде напомнили, что в Московской области разрешена продажа продукции, прошедшей ветеринарный контроль.

Читайте также:

Подмосковные ветеринары спасли пса, проглотившего мячик

Подмосковные кролиководы содержат более 35 тыс. животных

Подмосковье удержало лидерство по производству мороженого в России
#минсельхозпрод мо
#мясо
#проверки
#торговля
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
IKEA продлила регистрацию своего бренда в Роспатенте до 2033 года
Торговая марка IKEA зарегистрирована Роспатентом до 2033 года
07 февраля 2024, 14:28

Фото: istockphoto/blinow61

Покинувшая российский рынок шведская компания IKEA продлила права на свой товарный знак до 2033 года. В пакете документов, предоставленной руководством фирмы в Роспатент, входят фирменный логотип, полный перечень услуг и право официально продавать свои товары в России.
Соответствующую заявку штаб-квартира корпорации IKEA Systems B.V, располагающаяся в Нидерландах, подала ещё 1 августа 2023 года, а одобрение российского патентного ведомства получила 2 февраля, сообщает телеграм-канал Mash. Специалисты полагают, что такой шаг говорит о том, что компания рассчитывает в будущем вернуться на российский рынок и продолжать вести здесь бизнес. В Роспатенте отметили, что получили два варианта изображения логотипа.

Компания IKEA является крупнейшей в мире розничной сетью, торгующей товарами для обустройства дома. Она была основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в России 26 магазинов.

Читайте также:

ФНС подала иск к российской структуре IKEA на 12,9 миллиарда рублей

В России появится турецкая IKEA

В «Опоре России» назвали срок возвращения IKEA и европейского автопрома
#бизнес
#рынок
#квартира
#специалисты
#дома
#россия
#патент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Интер РАО» инвестирует в создание парогазовой станции в Кашире 90 млрд рублей
07 февраля 2024, 11:52

Фото: kremlin.ru

Инновационную парогазовую станцию построят на Каширской ГРЭС, компания «Интер РАО» инвестирует в проект 90 миллиардов рублей. Об этом рассказал в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным глава «Интер РАО» Борис Ковальчук, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Проект включает в себя создание двух дубль блоков ПГУ-460 на основе отечественной газовой турбины ГТЭ-170.1 производства «Силовых машин», — отмечается в сообщении.
Модернизация Каширской ГРЭС началась в сентябре 2021 года. Страт работам дал губернатор Московской области Андрей Воробьёв совместно с генеральным директором «Интер РАО» Борисом Ковальчуком и гендиректором АО «Силовые машины» Александром Конюховым. Завершить модернизацию планируется к 2028 году.

Читайте также:

В Подмосковье перевыполнили план газификации по Губернаторской программе

Хромушин стал вице-губернатором – министром энергетики Подмосковья

В Раменском округе отремонтируют восемь трансформаторных подстанций
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подольске заработает новый завод по производству шовного материала
07 февраля 2024, 09:44

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

В Подмосковье запустят производство инновационного шовного материала. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
В предприятии будут производить специализированный хирургический шовный материал, который применяется при оперативных вмешательствах для соединения тканей и остановки кровотечений.

«Объем инвестиций в реализацию проекта составляет более 500 млн рублей. На первом этапе инвестор планирует создать на предприятии около 60 рабочих мест. На текущий момент на предприятии площадью более 4,3 тысяч кв. метров завершается монтаж стерильных помещений и идет подготовка к пусконаладочным работам. Запуск предприятия намечен на III квартал 2024 года», — поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Стоит отметить, что предприятие сможет в год производить не менее 10 млн стерильных нитей и игл, а в ближайшем будущем с расширением производства поставлять продукцию в другие страны.

Читайте также:

Компания Wildberries стала одним из крупнейших резидентов подмосковных ОЭЗ

На новых импортозамещающих предприятиях Подмосковья создадут около 8,5 тыс. рабочих мест

Подмосковье удержало лидерство по производству мороженого в России
#предприятие
#страны
#екатерина зиновьева
#импортозамещение
#медицина
#подмосковье
#подольск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эквадор заявил о готовности опровергнуть любые претензии к своим бананам
Министр Эквадора Гарсия заявила о готовности снять все вопросы России по бананам
07 февраля 2024, 01:44

Фото: iStock/DC_Colombia

Правительство Эквадора подготовило и направило в Россию техническое обоснование, с целью пересмотра ограничений на импорт эквадорских бананов. Об этом заявила министр внешней торговли Сонсолес Гарсия, передает РИА Новости.
По ее словам, энергичные усилия проводятся для опровержения всех претензий и аргументов, касающихся качества бананов из Эквадора. Страна надеется на положительное решение и отмену ограничений.

В начале февраля Россельхознадзор заявил о выявлении мух-горбаток в партии эквадорских бананов, в результате чего пять экспортеров были призваны приостановить сертификацию.

Читайте также:

В России оценили риски нехватки бананов

Захарова назвала причину передачи российской техники Эквадора в США

Стало известно, кто вместо Эквадора будет поставлять бананы России
#россельхознадзор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф