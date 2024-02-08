В Подмосковье собственников бизнеса обяжут нести ответственность за работников

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Власти Подмосковья вместе с Прокуратурой региона позаботятся, чтобы бизнес нёс ответственность за тех, кто принимается на работу, в том числе за мигрантов. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на заседании расширенной коллегии надзорного ведомства.
«Везде, где идёт активное развитие, в Московском регионе невозможно обойтись без трудовой миграции. И в этой связи ведётся большая работа по проведению мероприятий, связанных с регулированием миграционных потоков и всего того, что является крайне чувствительной темой для жителей. Совместно с прокуратурой мы подготовили некий циркуляр, чтобы можно было сформировать нормативную базу, когда собственники, осуществляющие бизнес, несли бы ответственность за тех, кого берут на работу», – сказал Воробьёв.Он подчеркнул, что в сфере миграционной политики стоят большие задачи. Прокурорский корпус внимательно следит, чтобы на участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, не размещались хостелы и гостевые дома.
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Лора Луганская