В Подмосковье собственников бизнеса обяжут нести ответственность за работников

Власти Подмосковья вместе с Прокуратурой региона позаботятся, чтобы бизнес нёс ответственность за тех, кто принимается на работу, в том числе за мигрантов. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на заседании расширенной коллегии надзорного ведомства.