Воробьёв пригласил инвесторов участвовать в программе расселения аварийного жилья

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«У нас порядка 900 тысяч человек живёт в аварийном или ветхом жилье. Это не только хрущёвки, построенные в начале 1960-х годов, но и двух- трёхэтажные бараки в таких округах, как Солнечногорск, Сергиев Посад и Подольск. Сегодня мы приглашаем инвесторов только с одним принципиально важным условием: каждая стройка должна предполагать инвестиции в расселение аварийного жилья, реновацию и комплексное развитие территорий», – сказал губернатор.
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