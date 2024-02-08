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Воробьёв пригласил инвесторов участвовать в программе расселения аварийного жилья

08 февраля 2024, 16:54
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Необходим контроль за расселением аварийного жилья. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на заседании расширенной коллегии Прокуратуры региона. Он также призвал инвесторов принять участие в этой программе.
Подмосковье приступило к реализации нового этапа программы. Комфортные условия проживания получат жильцы, дома были признаны аварийными с 1 января 2017 года
«У нас порядка 900 тысяч человек живёт в аварийном или ветхом жилье. Это не только хрущёвки, построенные в начале 1960-х годов, но и двух- трёхэтажные бараки в таких округах, как Солнечногорск, Сергиев Посад и Подольск. Сегодня мы приглашаем инвесторов только с одним принципиально важным условием: каждая стройка должна предполагать инвестиции в расселение аварийного жилья, реновацию и комплексное развитие территорий», – сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что на заседании подвели итоги надзорной деятельности в Московской области за 2023 год и поставили задачи на 2024-й. Воробьёв назвал главными задачами совместной работы властей Подмосковья с прокуратурой региона защиту прав участников спецоперации, модернизацию ЖКХ и расселение аварийного жилья

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#московская область
#прокуратура
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#аварийное жильё
#расселение
#инвесторы
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Сотрудники ГУСТ МО рассказали о норме значения ГВС
08 февраля 2024, 17:42

Фото: ГУСТ МО

«Давление в норме»: инспекторы ГУСТа рассказали, какие значения горячего водоснабжения являются нормативными. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
В ведомстве отметили, что главным пунктом в комфорте проживания в многоквартирном доме — надлежащее давление воды в квартире.

«С начала года инспекторы ГУСТ МО проконтролировали выполнение 326 обращений жителей в Единую диспетчерскую службу региона в категории «Привести параметры давления горячей воды в квартире в соответствие с нормативными значениями». Чаще всего соответствующие работы проводили управляющие организации городских округов Химки, Лобня и Одинцово Все заявки были приняты и отработаны», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что в случаях слабого набора воды в квартире необходимо обращаться в управляющую компанию или заполнить обращение ​на портал ЕДС МО.

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#подмосковье
#водоснабжение
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Прокуратура Подмосковья помогла погасить задолженность по зарплате на 2 млрд рублей
08 февраля 2024, 17:30

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Сотрудники Прокуратуры Московской области помогли погасить задолженность по зарплате перед работниками на сумму около 2 млрд рублей. Об этом рассказал заместитель генерального прокурора России Юрий Пономарёв на заседании расширенной коллегии надзорного регионального ведомства. В нём принял участие губернатор Андрей Воробьёв.
«Активная позиция прокуратуры Московской области и правительства региона позволила погасить задолженность по заработной плате почти на 2 миллиарда рублей. Это очень большая цифра. При этом необходимо не допустить снижения прокурорского надзора в дальнейшем, поскольку 2,5 тысячи работников организаций в регионе ждут положенных денег за свой труд», – отметил Пономарёв.
На коллегии отмечалось, что в условиях сложившейся экономической ситуации одна из важнейших задач органов прокуратуры – защита прав и интересов добросовестных предпринимателей, обеспечение условий функционирования бизнеса на территории региона.

Надзорными мерами в 2023 году удалось добиться практически полного погашения задолженности перед хозяйствующими субъектами по государственным и муниципальным контрактам суммарно на 1,5 млрд рублей. Погашены долги и перед самими работниками.

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#андрей воробьёв
#губернатор
#московская область
#подмосковье
#прокуратура
#зарплата
#работа
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Назван самый популярный киногерой россиян
KION: Гарри Поттер стал самым популярным героем кино
08 февраля 2024, 17:26

Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова

В KION сообщили, что самым популярным киногероем у россиян стал Гарри Поттер из одноименной франшизы Джоан Роулинг.
На втором и третьем местах расположились Человек-паук и Шерлок Холмс. При этом, все перечисленные герои популярны среди молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет.

Как передаёт Газета.ру, люди в возрасте от 31 до 45 лет отмечали популярность таких героев, как Терминатор, Доктор Хаус и Железный человек. Старшее поколение (от 45 лет) отдаёт предпочтение отечественным персонажам, таким, как Чебурашка, Штирлиц и Шурик из комедий Леонида Гайдая.

Ранее специалисты «Авито Работа» провели исследование и выяснили, как россияне добираются к месту работы. Результаты проведенного исследования указали на то, что треть опрошенных россиян (34%) ищут работу рядом с домом. Чаще всего об этом говорили женщины (38% против 30% среди мужчин).

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#исследование
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#россияне
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В Дедовске до конца года завершат благоустройство центра города
08 февраля 2024, 17:24

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Работы по благоустройству центральной части города Дедовск городского округа Истра в районе улицы Гагарина завершат в текущем году, сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.
«На благоустроенной территории будут обустроены детские и спортивные площадки, откроется скейтпарк, появится площадка для собак, новые урны и скамейки. Кроме того, в программу входит расчистка и благоустройство пруда», — говорится в сообщении.
Проект благоустройства центральной части Дедовска в районе улицы Гагарина стал победителем IV Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Работы будут проведены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

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#дедовск
#благоустройство
#истра
#министерство благоустройства мо
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Для детей Подмосковья разработали специальную раскраску «Мир безопасных дорог»
08 февраля 2024, 16:54

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

«Маленьким участникам движения Подмосковья»: учим детей ПДД в игровой форме. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Раскраска поможет детям в игровой форме познакомиться с правилами дорожного движения и легко запомнить их.


«Первые экземпляры раскрасок уже отправились в Подольск – в рамках акции «Стань заметнее», которая прошла в Доме культуры «Металлург», игровое пособие вручили порядка 70 юным участникам движения. Также ещё порядка 2 тысяч раскрасок были переданы в Одинцово, Павловский Посад, Серпухов, Воскресенск, Пушкино, Королёв, Лобню и Красногорск. Округа были выбраны в том числе с учётом детской аварийности», — отметили в министерстве.


Кроме этого, образовательное пособие можно скачать в электронном виде на официальном сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

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#дети
#безопасность
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Олег Матвейчев опроверг планы о массовом уничтожении устройств Apple в России
Депутат Матвейчев: уничтожение техники Apple в РФ – ложь
08 февраля 2024, 16:51

Фото: iStock/Oleg Elkov

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил, что сообщение о возможном уничтожении десятков тысяч устройств Apple направлено на создание паники среди пользователей, чтобы напугать их против власти, сообщает Lenta.ru.
Несмотря на рекомендации российским госслужащим избегать использования устройств Apple в работе из-за возможных угроз безопасности, личное пользование ими не было ограничено.
«Что касается депутатов Государственной Думы, региональных парламентов, то им вообще не было даже таких рекомендаций. Планов таких тоже нет. Нигде еще не доказано, что существуют слежки, скачивания и так далее. Есть теоретическая возможность этого. Поэтому на всякий случай перестраховываются» — рассказал депутат.

Матвейчев подчеркнул, что в случае выявления угроз безопасности не будет проводиться специальных процедур по уничтожению устройств, а лишь их передача соответствующим органам. Он также указал, что ситуация в Перми, где был организован тендер на уничтожение техники, возможно, вызвана недопониманием процедур по обработке этого оборудования.

«Возможно, в Перми была такая единичная ситуация, что администрация покупала технику Apple, и она висела на балансе администрации. А поскольку вышло распоряжение, чтобы этой техникой не пользовались в служебных целях, то они не знали, куда ее девать. Возможно, что ее решили уничтожить. Но в конце концов, ее можно было передать региональному комитету по имуществу, и он бы эту технику реализовал», — заключил Матвейчев.

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#депутат
#россия
#власть
#госдума
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Подмосковные спасатели приняли участие в донорской акции
08 февраля 2024, 16:48

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники 205-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса стали участниками донорской акции «Помочь без лишних слов», которая проходила в центральной больнице Волоколамского округа, сообщает пресс-служба ведомства.
«Волоколамская центральной районной больница обслуживает население сразу шести ближайших городских округов, а при такой нагрузке регулярно существует дефицит донорской крови», — отметил руководитель 205-й пожарно-спасательной части Дмитрий Королёв.
Он также рассказал, что сдача донорской крови занимает не более 30 минут, при этом может спасти несколько жизней. Дмитрий Королёв добавил, что спасатели регулярно участвуют в различных донорских акциях и среди есть люди, удостоенные звания «Почётный донор России».

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#мособлпожспас
#донорская кровь
#спасатели
#волоколамск
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Воробьёв поручил Прокуратуре контролировать инвестпрограммы в сфере ЖКХ
08 февраля 2024, 16:37

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил представителям Прокуратуры региона контролировать решение проблем в сфере ЖКХ. На заседании расширенной коллегии надзорного ведомства он подчеркнул, что эта сфера требует особого внимания.
Московская область заключила концессионные соглашения с Газпромом, которые позволят модернизировать котельные и теплосети в таких городских округах, как Солнечногорск, Пушкино, Клин, Воскресенск и Сергиев Посад. Как отметил Воробьёв, крайне важно сопровождать все запланированные мероприятия.
«После всего, что случилось в январе, мы внесли ряд предложений в законодательство. Смысл в том, что у каждой котельной есть выручка: половина идёт на газ, а часть – на инвестиции. Но до сих пор никто не проверял, как реализуются инвестиционные программы, а эти средства часто являются источником заработка, особенно частных котельных. Поэтому мы предлагаем дать полномочия органам власти регионов централизовать строительный контроль. Таким образом, дополнительное сопровождение концессионной программы позволит нам реализовать все запланированные мероприятия», – сказал Воробьёв.
В декабре 2023 – январе 2024 года в Подмосковье произошло сразу несколько коммунальных аварий. Самая масштабная была зафиксирована в Подольске, где из-за ЧП на котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона, тепло отключили в 176 многоквартирных домах и на нескольких социальных объектах. Воробьёв провёл несколько оперативных совещаний на месте аварии.

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#московская область
#подмосковье
#жкх
#андрей воробьёв
#губернатор
#прокуратура
#теплоснабжение
#отопление
#газпром
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Названы самые безопасные для детей города Московской области
08 февраля 2024, 16:26

Фото: пресс-служба детского омбудсмена МО

Рейтинг безопасности городов Подмосковья для детей составили в аппарате регионального уполномоченного по правам ребёнка Ксении Мишоновой, сообщает пресс-служба аппарата детского омбудсмена.
Рейтинг составлен на основе статистики по происшествиям в 2023 году. В частности, учитывалось количество пожаров, на которых пострадали дети, ДТП, инцидентов с газом, случаев утопления, выпадения из окон, а также происшествий на железной дороге.

«Самыми безопасными для детей городами по итогам 2023 года оказались семь муниципалитетов: Молодёжный, Жуковский, Звёздный городок, Зарайск, Восход, Серебряные Пруды и Пущино. Там за год не произошло ни одного несчастного случая с детьми», — говорится в сообщении.

Ксения Мишонова добавила, что в целом число инцидентов с участием детей в Московской области в 2023 году снизилось на 5% по сравнению с предыдущим годом. Особенно большое снижение произошло в категориях «Выпадение из окон» и «ДТП с детьми-пешеходами».

Негативная тенденция отмечается в категории «Травмирование на железной дороге» — здесь за год количество происшествий выросло почти на 70%. Больше всего инцидентов произошло в Реутове, Люберцах и Раменском.

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#ксения мишонова
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#московская область
#подмосковье
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