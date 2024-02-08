Прокуратура Подмосковья решает вопросы выплат и медпомощи участникам СВО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Одно из главных направлений совместной работы властей Московской области и Прокуратуры региона – защита прав участников спецоперации и их семей. Об этом заявил генпрокурор Московской области Сергей Забатурин на заседании расширенной коллегии надзорного ведомства. В нём принял участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
«Надзорными мерами обеспечивается выплата военнослужащим единовременной материальной помощи и реализация социальных гарантий их семьям. Решаются вопросы медицинской помощи раненым бойцам, реабилитации, трудоустройства, погашения кредитных обязательств», – сказал генеральный прокурор.Он отметил, что по инициативе Прокуратуры и при поддержке губернатора подмосковным военнослужащим предоставлены региональные меры поддержки.
«Это освобождение от уплаты транспортного налога на легковые автомобили, платы за аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, пени при оплате коммунальных услуг. Мы работаем в тесном взаимодействии с представителями военной прокуратуры, региональных и муниципальных властей, с подмосковным филиалом «Фонда защитников Отечества», – рассказал Сергей Забатурин.Ранее сообщалось, что на заседании подвели итоги надзорной деятельности в Московской области за 2023 год и поставили задачи на 2024-й.
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