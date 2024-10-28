В Сергиевом Посаде будут выпускать высокотехнологичные ветеринарные препараты

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Компания ООО «АВЗ С-П» из Сергиева Посада увеличит производство ветеринарных препаратов.
В их числе будут высокотехнологичные продукты с потенциалом импортозамещения, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Компания взяла под инвестпроект льготный заём в Фонде развития промышленности Московской области.
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Компания взяла под инвестпроект льготный заём в Фонде развития промышленности Московской области.
«АВЗ С-П» инвестирует 170 млн рублей в покупку, установку, настройку технологического оборудования, а также другие мероприятия по подготовке к серийному производству. 128 млн рублей, то есть более 75% от общей суммы, в виде льготного займа предоставит ФРП Московской области. Модернизация завершится в 2025 году», – уточнила зампред.С выходом на полную мощность компания сможет выпускать каждый год более 3 млн единиц твёрдых форм БАДов и лекарств, жидкие формы препаратов, мягкие формы лекарств и косметику, а также лекарства в виде полимерных лент и репелленты. Ознакомиться с программами ФРП Московской области можно на сайте.
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Лора Луганская