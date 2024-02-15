В Подмосковье создано три промышленных бокса для размещения производства

В Московской области на разной стадии реализации находятся около десятка инвестпроектов по строительству промышленных боксов с готовыми площадками для бизнеса. Суммарный объём инвестиций – 60 млрд рублей, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Один из востребованных форматов недвижимости для бизнеса в Московской области – «Подмосковье индастриал». Это готовые промышленные боксы со всей инфраструктурой для размещения предприятий различного профиля. В регионе уже созданы три такие площадки. Они расположены в Подольске и Солнечногорске. Ещё 10 – на разных стадиях реализации», – отметили в ведомстве.Приобрести готовые площадки предприниматели также могут по программе «Промышленная ипотека». В её рамках бизнесу доступен кредит по ставке 3-5% годовых для приобретения промышленного помещения под запуск или расширение производства. Максимальная сумма займа – 500 млн рублей.
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Лора Луганская