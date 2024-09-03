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Рост инвестиций в Подмосковье вырос на 160 миллиардов рублей

03 сентября 2024, 13:47
Фото: istockphoto / Sakorn Sukkasemsakorn

Фото: istockphoto / Sakorn Sukkasemsakorn

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По итогам первого полугодия 2024 года, объем инвестиций в основной капитал Подмосковья превысил 635 млрд рублей, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, инвестиции в основной капитал региона выросли на 160 миллиардов рублей.

«Таким образом, мы уверенно идем к преодолению отметки в 1,6 трлн рублей инвестиций по итогам 2024 года», - рассказала зампред Зиновьева.


Инвестиционный блок регионального правительства работает над улучшением инвестиционной привлекательности Подмосковья. Например, была создана качественная промышленная инфраструктура, успешно применяются меры государственной поддержки и внедрена эффективная система сопровождения инвесторов на всех этапах реализации инвестиционных проектов.

Екатерина Зиновьева напомнила, что Московская область одной из первых в России внедрила все пять элементов регионального инвестиционного стандарта и постоянно совершенствует механизмы взаимодействия органов государственной власти с инвесторами.

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В Подмосковье в сентябре проведут около 200 ярмарок
02 сентября 2024, 17:06

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Почти 200 ярмарок с фермерской продукцией, а также с товарами для школьников проведут в 41 округе Московской области в сентябре, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Всего в первый месяц осени запланировано 196 ярмарок, 175 из которых будут тематическими, а 21 — посвящённой сельскохозяйственной продукции», — говорится в сообщении.
В частности, жителей и гостей Подмосковья ждут «Школьные базары» — там можно будет купить товары от местных производителей, а также привезённые из других регионов России. Кроме того, запланированы ярмарки «Дары осени», «Осенний урожай», «Сделано в Подмосковье», «Сделано в России» и «Товары регионов России».

Больше всего ярмарок в сентябре проведут в Одинцове, Зарайске, Луховицах, Красногорске и Истре.

Полная информация о месте и времени проведения ярмарок размещена на сайте областного Минсельхозпрода.

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#подмосковье
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Гранты «Агоростартап» получили 11 фермерских хозяйств Подмосковья
02 сентября 2024, 15:29

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Одиннадцать подмосковных фермерских хозяйств получили гранты «Агростартап» на общую сумму 46,7 млн рублей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.
Получатели грантов были определены по итогам конкурса между хозяйствами, только начинающими свою деятельность и ещё не зарегистрированными или зарегистрированными в текущем году.

«Проекты победителей направлены на развитие нескольких областей сельского хозяйства: пчеловодство, выращивание овощей — картофеля, репы, тыквы, выращивание ягод — голубики, малины, садовой земляники, разведение мелкого рогатого скота на мясо и рыбоводство», — рассказал глава областного министерства Сергей Двойных.
Полученные гранты фермеры смогут использовать на покупку земли, оборудования или техники, а также производственных помещений и сельскохозяйственных животных.

В министерстве отметили, что гранты программы «Агростратап» в этом году три фермера из Клина, две из Коломны, два из Егорьевска и по одному из Наро-Фоминска, Можайска, Шаховской и Чехова.

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#московская область
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В Подмосковье уточнённый рост промпроизводства превзошёл первоначальную оценку
02 сентября 2024, 14:20

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Рост промышленного производства в Московской области по итогам минувшего года составил 16%. Такие уточнённые данные сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста. Ранее этот показатель оценивали почти в 14%.
«Уточнение Росстатом данных по индексу промпроизводства – стандартная практика. Это позволяет учесть результаты отчётности, предоставленной несколько позже. По итогам прошлого года индекс промышленного производства составил 113,7%, а после учёта всех данных рост производства равнялся 16,2%», – пояснила зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Пересмотрен и показатель промышленного производства в денежном выражении. Раньше он составлял 5,56 трлн рублей, а по уточнённым данным достиг 6 трлн. В министерстве сильные позиции промышленного сектора объясняются в том числе поддержкой, которую оказывает регион.

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Лавров рассказал о попытке Турции восстановить зерновую сделку
Лавров: Турция пыталась восстановить зерновую сделку, Россия была готова
02 сентября 2024, 13:29

Фото: iStock/Orientaly

Турция весной этого года пыталась восстановить зерновую сделку в новом формате. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи со студентами, профессорами и преподавателями МГИМО по случаю начала нового учебного года.
По словам министра, Россия была готова положительно ответить на попытку Турции. Однако украинская сторона в последний момент заявила, что необходимо вписать пункт о соблюдении безопасности атомных электростанций (АЭС). Такое требование было неуместно в рамках зерновой сделки, но Россия согласилась и на это.

После этого Киев резко изменил риторику, заявив, что предложенные ими же пункты, их больше не устраивают.

Лавров заявил, что уже тогда у Украины были планы по ударам по российским АЭС.

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#сергей лавров
#зерновая сделка
#россия
#турция
#украина
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В Подмосковье стартовал конкурс на субсидии для покупки промоборудования
02 сентября 2024, 12:38

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В Подмосковье стартовал приём заявок от промышленных предприятий, работающих в Московской области, для получения субсидии на приобретённое оборудование. Приём заявок продлится до 1 октября, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
В рамках этой региональной программы поддержки бизнеса предприятия могут компенсировать до 20 млн рублей осуществленных затрат.
«В этом году мы улучшили условия программы субсидирования покупки оборудования для промышленных предприятий. Максимальный размер субсидии увеличен с 10 до 20 млн рублей, а порог компенсации – с 20% до 50%. Программа стала более интересна промышленным предприятиям, осуществляющим масштабные инвестиции в развитие производства», – отметила Зиновьева.
Она напомнила, что в прошлом году получателями субсидий стали 29 подмосковных компаний. По условиям программы, предприятия могут компенсировать часть затрат на покупку нового оборудования, его монтаж и пусконаладку. Получатели субсидии должны вести производственную деятельность в Московской области, не иметь налоговых задолженностей, не являться иноагентами и соответствовать некоторым другим требованиям.

Подробнее с требованиями к заявителям, а также с условиями программы субсидирования можно ознакомиться на инвестпортале Московской области.

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#промышленность
#оборудование
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Китайские банки начали отказывать в приеме денег из-за русских имен в платежках
02 сентября 2024, 05:08

Фото: istockphoto / alice-photo

Китайские банки теперь отказываются принимать деньги, если в платежных документах фигурирует российское имя. Об этом «Известиям» сообщил генеральный директор АО «Первая Группа» Алексей Порошин.
Утверждается, что такие случаи фиксируются с середины июля. По словам гендиректора, импортеры вынуждены оформлять ряд документов для ведения бизнеса с Россией через третьих лиц, чтобы скрыть свои связи с Россией.

Как отмечает издание, даже русские имена, которые не находятся под санкциями, являются причиной для отмены платежей. Генеральный директор компании Atvire Екатерина Кисевич, специализирующаяся на внешнеэкономической деятельности, добавила, что китайские банки отказываются платить, если сделка совершается через российскую компанию, опасаясь санкций.

Ранее представитель одного из китайских импортеров сообщил, что ситуация с платежами снова ухудшилась и что не только крупные, но и небольшие местные банки начали блокировать денежные переводы из России. Постепенно блокируются и пути сообщения через страны Центральной Азии.

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#китай
#санкции
#россия
#банки
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Россия опередила США по объемам поставок газа в Евросоюз
Welt: ЕС во II квартале 2024 года получил больше газа из России, чем из США
01 сентября 2024, 23:08

Фото: iStock/kodda

Страны Европейского союза во втором квартале 2024 года импортировали больше газа из России, чем из США. Об этом сообщает Die Welt на основе данных консалтинговой компании Bruegel.
Отмечается, что во втором квартале этого года США поставили в ЕС 12,27 миллиарда кубометров сжиженного природного газа (СПГ). За тот же период Россия экспортировала в Европу на 460 миллионов кубометров больше.

На долю российского газа пришлось 17 процентов европейского импорта. При этом использовались три маршрута, включая украинский транзит (более 4 миллиардов кубометров).

Ранее член комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что экспорт газа в ЕС продолжается. По его словам, покупка европейскими странами российского трубопроводного газа по мировым ценам поможет стране покрыть свой бюджет.

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#госдума
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#спг
#ес
#сша
#россия
#поставки
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Мать детей Дурова обвинила его в блокировке карт из-за отказа от переезда в ОАЭ
01 сентября 2024, 05:19

Фото: соцсети П. Дурова

Ирина Болгар, которая утверждает, что является матерью троих детей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, рассказала, что предприниматель заблокировал ее карту для необходимых расходов на семью, потому что она отказалась переезжать в ОАЭ. Об этом она сообщила в Instaragram*.
Болгар обвинила Дурова в попытке заставить ее переехать в ОАЭ против ее воли. Получив отказ, основатель Telegram перестал оплачивать счета своих детей и не подписал соглашение об обновлении иммиграционных документов.

«Очевидно, чтобы помешать нам оставаться в Европе. На мой взгляд, был объявлен ультиматум, чтобы не дать мне обращаться в европейские суды для защиты моих прав и прав моих детей», – сообщила она.

До этого Болгар заявила, что Дурова лишили родительских прав. В марте 2023 года она подала против предпринимателя уголовный иск в Швейцарии.

Напомним, 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.

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#павел дуров
#оаэ
#переезд
#дети
#швейцария
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На Украине заявили о потенциальной потере источники кокса на фоне успехов ВС РФ
01 сентября 2024, 04:31

Фото: iStock/Indigo Division

Украина столкнется с серьезными экономическими проблемами, если президент Владимир Зеленский допустит потерю Покровска, важного города для украинской металлургии и единственного источника коксующегося угля, передает информационное издание «Страна.ua».
Отмечается, что с начала августа российские войска приблизились к городу на семь километров, а расстояние между передовыми позициями и окраиной города составляет меньше десяти километров.

«С одной стороны, натиск России в этом направлении связан с озвученной ранее стратегической целью Москвы выйти на административные границы Донецкой области, с другой РФ преследует еще и целы экономические», – сообщается в публикации издание.

Авторы подчеркивают, что Киев рискует столкнуться с трудностями в поставках угля из-за сложной логистики и высоких цен.

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#украина
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