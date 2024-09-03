Рост инвестиций в Подмосковье вырос на 160 миллиардов рублей

Фото: istockphoto / Sakorn Sukkasemsakorn
По итогам первого полугодия 2024 года, объем инвестиций в основной капитал Подмосковья превысил 635 млрд рублей, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, инвестиции в основной капитал региона выросли на 160 миллиардов рублей.
Инвестиционный блок регионального правительства работает над улучшением инвестиционной привлекательности Подмосковья. Например, была создана качественная промышленная инфраструктура, успешно применяются меры государственной поддержки и внедрена эффективная система сопровождения инвесторов на всех этапах реализации инвестиционных проектов.
Екатерина Зиновьева напомнила, что Московская область одной из первых в России внедрила все пять элементов регионального инвестиционного стандарта и постоянно совершенствует механизмы взаимодействия органов государственной власти с инвесторами.
Читайте также:
В Подмосковье уточнённый рост промпроизводства превзошёл первоначальную оценку
Выпуск лекарств в Московской области увеличился в первом полугодии на 16%
Производство лаков и красок в Московской области выросло на 21%
«Таким образом, мы уверенно идем к преодолению отметки в 1,6 трлн рублей инвестиций по итогам 2024 года», - рассказала зампред Зиновьева.
Инвестиционный блок регионального правительства работает над улучшением инвестиционной привлекательности Подмосковья. Например, была создана качественная промышленная инфраструктура, успешно применяются меры государственной поддержки и внедрена эффективная система сопровождения инвесторов на всех этапах реализации инвестиционных проектов.
Екатерина Зиновьева напомнила, что Московская область одной из первых в России внедрила все пять элементов регионального инвестиционного стандарта и постоянно совершенствует механизмы взаимодействия органов государственной власти с инвесторами.
Читайте также:
В Подмосковье уточнённый рост промпроизводства превзошёл первоначальную оценку
Выпуск лекарств в Московской области увеличился в первом полугодии на 16%
Производство лаков и красок в Московской области выросло на 21%
Дайана Хусинова