В Подмосковье продлили прием заявок на участие в конференции «Старт в инновации»

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Школьники Подмосковья могут принять участие во Всероссийской конференции проектно-исследовательских работ. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Подать заявку желающие могут до 15 января 2024 года.
В мероприятие могут принять участие учащиеся с 7 по 11 классы со всей страны в трех направлениях: исследовательское, инженерное или технологическое предпринимательство.
Кроме этого, конференция будет проходить в три этапа: отборочный, региональный и финал. Основной целью данного мероприятия является установление партнерских связей между участниками и представителями реального сектора экономики.
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«Старт в инновации» — это Всероссийская конференция проектно-исследовательских работ школьников и индивидуальная предметная олимпиада. Проект дает возможность командам учеников и наставников пройти путь от идеи до реального инновационного технологичного продукта, востребованного рынком.Это событие проводится 23 года подряд», — поделились в ведомстве.
Кроме этого, конференция будет проходить в три этапа: отборочный, региональный и финал. Основной целью данного мероприятия является установление партнерских связей между участниками и представителями реального сектора экономики.
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Мира Полтева