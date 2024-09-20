В Подмосковье трудятся более 40,5 тыс. учёных, 40% из которых, – молодые

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Московской области исследованиями по самым разным научным направлениям занимаются более 270 организаций. Общее число работающих в них исследователей превышает 40 тыс.
Об этом заявила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Она уверена, что привлекательность науки обусловлена и различными программами поддержки научной деятельности в Подмосковье. Например, в регионе ежегодно распределяются премии губернатора в размере 700 тыс. рублей для молодых учёных и специалистов за научные достижения. Молодые учёные также ежегодно участвуют в конкурсном отборе на получение недвижимости по программе социальной ипотеки. В этом году победителями конкурса стали 28 молодых специалистов.
Как рассказали в подмосковном Мининвесте, получателями региональной премии за коммерциализацию научных разработок в 2024 году стали 10 авторских коллективов. Сумма премий составила 10 млн рублей.
На развитие научных проектов в регионе можно получить грант правительства Московской области в сферах науки на 10 млн рублей.
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«Сегодня в регионе работает 272 научных организации, в которых трудоустроено 40,6 тыс. исследователей. 16 тыс. из этих специалистов, то есть около 40%, – сотрудники в возрасте до 39 лет. Все они обеспечивают научно-техническое и инновационное развитие экономики Московской области», – отметила Зиновьева.
Она уверена, что привлекательность науки обусловлена и различными программами поддержки научной деятельности в Подмосковье. Например, в регионе ежегодно распределяются премии губернатора в размере 700 тыс. рублей для молодых учёных и специалистов за научные достижения. Молодые учёные также ежегодно участвуют в конкурсном отборе на получение недвижимости по программе социальной ипотеки. В этом году победителями конкурса стали 28 молодых специалистов.
Как рассказали в подмосковном Мининвесте, получателями региональной премии за коммерциализацию научных разработок в 2024 году стали 10 авторских коллективов. Сумма премий составила 10 млн рублей.
На развитие научных проектов в регионе можно получить грант правительства Московской области в сферах науки на 10 млн рублей.
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Лора Луганская