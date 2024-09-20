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В Подмосковье трудятся более 40,5 тыс. учёных, 40% из которых, – молодые

20 сентября 2024, 19:47
Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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В Московской области исследованиями по самым разным научным направлениям занимаются более 270 организаций. Общее число работающих в них исследователей превышает 40 тыс.
Об этом заявила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Сегодня в регионе работает 272 научных организации, в которых трудоустроено 40,6 тыс. исследователей. 16 тыс. из этих специалистов, то есть около 40%, – сотрудники в возрасте до 39 лет. Все они обеспечивают научно-техническое и инновационное развитие экономики Московской области», – отметила Зиновьева.


Она уверена, что привлекательность науки обусловлена и различными программами поддержки научной деятельности в Подмосковье. Например, в регионе ежегодно распределяются премии губернатора в размере 700 тыс. рублей для молодых учёных и специалистов за научные достижения. Молодые учёные также ежегодно участвуют в конкурсном отборе на получение недвижимости по программе социальной ипотеки. В этом году победителями конкурса стали 28 молодых специалистов.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, получателями региональной премии за коммерциализацию научных разработок в 2024 году стали 10 авторских коллективов. Сумма премий составила 10 млн рублей.

На развитие научных проектов в регионе можно получить грант правительства Московской области в сферах науки на 10 млн рублей.

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#подмосковье
#московская область
Резиденты подмосковных индустриальных парков готовы вложить в свои проекты 830 млрд рублей
Резиденты подмосковных индустриальных парков вложат в проекты 830 млрд рублей
20 сентября 2024, 19:33

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Резиденты подмосковных индустриальных парков вложат в проекты 830 млрд рублей Объём инвестиций, заявленных резидентами индустриальных парков и промышленно-логистических комплексов Подмосковья, превышает 830 млрд рублей.
Такие данные привела зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Сегодня резиденты индустриальных парков и промышленно-логистических комплексов, включая площадки формата «Лайт индастриал», являются более 1,6 тыс. компаний. Общий объём заявленных инвестиций всех резидентов в реализацию проектов – более 830 млрд рублей. Сейчас фактический объём инвестиций, уже осуществлённых компаниями, – более 550 млрд рублей», – уточнила Зиновьева.
По информации зампреда, на территории индустриальных парков ссоздано 73 тыс. рабочих мест. Найти локацию для размещения бизнеса в регионе, в том числе в индустриальных парках, можно на Инвестиционной карте Московской области.

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#екатерина зиновьева
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#инвестиции
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#экономика и инвестиции в подмосковье
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В ЦБ сменится глава департамента, отвечающего за предложения по ставке
20 сентября 2024, 18:21

Фото: iStock/IUshakovsky

Директором департамента денежно-кредитной политики Банка России с 2 октября назначен Андрей Ганган, который занимал должность первого заместителя директора департамента. Об этом говорится в заявлении Банка России.
Отмечается, что Ганган пришел в ЦБ РФ в 2011 году. С тех пор он занимал различные посты, которые связаны с разработкой и реализацией денежно-кредитной политики.

Кирилл Тремасов, возглавлявший департамент ДКП с 2020 года, переходит на должность советника председателя Банка России. На новом посту его основной задачей станет усиление взаимодействия с главным управлением финансового регулятора по региональному анализу и коммуникации в сфере денежно-кредитной политики. Иные подробности в настоящее время не приводятся.

Ранее сообщалось, что Банк России 13 сентября вновь повысил ключевую ставку, но лишь на 1 процентный пункт — до 19% годовых. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Свыше 30 предприятий приняли участие в ярмарке вакансий в Шатуре
20 сентября 2024, 17:45

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура.

Больше 30 предприятий представили сотни предложений о работе на ярмарке вакансий в Шатуре. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Написать резюме или пройти собеседование можно было прямо в парке. Сегодня почти 90% предприятий и организаций муниципалитета нуждаются в кадрах. Список вакансий большой: врачи, полицейские, менеджеры, сварщики», – говорится в сообщении.
На ярмарку пришли не только те, кто ищет работу, но и те, кто готов сменить специальность. Как отметили в администрации, такой формат удобен тем, что прямо на месте можно заполнить анкету, пройти первичное собеседование и узнать условия, которые предлагает работодатель.

Отмечается, что ярмарка вакансий оказалась весьма востребованной среди жителей Шатуры. За несколько часов её посетили сотни человек

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#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье собрали уже более 15 тысяч тонн свёклы
20 сентября 2024, 16:01

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Сбор овощей открытого грунта продолжается в Московской области, в настоящее время убрано более трети выращенной на полях региона свёклы, урожай составил 15,1 тыс. тонн, сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«В этом году свеклой было засажено 1,6 тысяч гектаров полей. В настоящее время уже убрано 554 гектара свекольных полей, что равняется 34% от общего плана. Валовый объём сбора составляет 15,1 тысяч тонн», — говорится в сообщении.
Больше всего свёклы на сегодняшний день собрали в Дмитровском городском округе — 12 с половиной тысяч тонн. Второе место занимает округ Коломна, где собрали 1,2 тыс. тонн свёклы. На третьем месте по этому показателю Кашира (570 тонн), на четвёртом — Луховицы (440 тонн), а замыкает топ-5 округ Серпухов, где собрали 287 тонн свёклы.

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В Химках заработал экопроект «Благодарный шкаф»
20 сентября 2024, 13:53

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Экологический проект по сбору ненужной одежды и текстильных отходов «Благодарный шкаф» запустили в городском округе Химки, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Забота об экологии – важная задача в нашей работе. Мы уделяем большое внимание переработке отходов: вещей и продуктов. Для этого запустили проект «Благодарный шкаф», — заявил замглавы Химок по вопросам ЖКХ Денис Юрков.
Он добавил, что в настоящее время на территории округа работает 33 терминала проекта, в планах — установить такие ящики по 246 адресам во всех микрорайонах муниципалитета.

В «благодарные шкафы» — контейнеры проекта — жители Химок могут принести текстильные изделия самого разного качества и степени износа. Пригодные для ношения вещи передадут многодетным и малообеспеченным семьям, детям из приютов, а также пожилым и бездомным людям. Остальное будет отправлено на переработку.

В терминалы можно также приносить рюкзаки и сумки, детские игрушки, изделия из кожи и меха и пр. Полная информация о проекте, а также об адресах терминалов размещена по ссылке.

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#вещи
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Инвесторы создадут в Бронницах более 1,2 тыс. новых рабочих мест
20 сентября 2024, 13:25

Фото: пресс-служба правительства МО/Евгений Пронин

Свыше 1,2 тыс. новых рабочих мест появится в городском округе Бронницы в 202402029 годах благодаря реализации ряда инвестиционных проектов. Об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву руководитель муниципалитета Дмитрий Лысенков, сообщает пресс-служба правительства региона
«На 2024-2029 гг. в планах реализовать 28 крупных инвестиционных проектов на общую сумму 4,1 млрд рублей. Благодаря этому в округе появится более 1,2 тыс. рабочих мест», — говорится в сообщении.
В числе этих проектов — производственный комплекс «Технопарк Бронницы», в который инвестор вложит 543 млн рублей, парк-музей Русского зодчества с общей сумой инвестиций в один миллиард рублей, а также универсальный рыночный комплекс — в него инвестируют 377 млн рублей. Рыночный комплекс разместится на площади свыше трёх гектаров и будет включать в себя одиннадцать торговых павильонов.

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#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
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ВТБ повысил первоначальный взнос до 50,1% по «Семейной ипотеке»
20 сентября 2024, 12:13

Фото: iStock/SewcreamStudio

ВТБ повысил до 50,1% размер первоначального взноса по «Семейной ипотеке» из-за сокращения лимитов по этой госпрограмме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.
Согласно сообщению, ВТБ продолжает принимать заявки и проводить сделки по «Семейной ипотеке».

«Ее условия для наших зарплатных клиентов и тех, кто комбинирует эту госпрограмму с рыночными продуктами, остаются без изменений. При этом с учетом сокращения лимитов на рынке для остальных заемщиков первый взнос теперь составляет 50,1% от стоимости недвижимости», — сообщили в пресс-службе банка.

Там пояснили, что первый взнос повысили для того, чтобы иметь возможность выдавать «Семейную ипотеку» людям с низкой долговой загруженностью. При этом те клиенты, подавшие заявку до 20 сентября, смогут оформить ипотеку по прежним условиям до 27 сентября.

Напомним, 18 сентября Сбербанк приостановил выдачу ипотечных кредитов по новым заявкам по «Семейной ипотеке». В банке объяснили это тем, что лимит на нее закончился. При этом заявки от клиентов принимать продолжают, но рассмотрят их только после того, как лимит будет возобновлен.

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Названы самые популярные запросы подмосковному чат-боту для предпринимателей
20 сентября 2024, 09:55

Фото: iStock/JLco - Julia Amaral

Чат-бот «Предприниматель Подмосковья», позволяющий оперативно получить консультацию по вопросам в сфере бизнеса, заработал в Московской области с начала года, о том, какая информация оказалась наиболее востребованной, рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник, сообщает пресс-служба ведомства.
«Чат-бот предоставляет бизнесменам актуальную информацию в удобном и доступном формате. Самыми популярными темами обращений стали «услуги для бизнеса», «финансовая поддержка» и «календарь субсидий для бизнеса», — сказала Надежда Куртяник.
С помощью чат-бота предприниматели могут также узнать о различных грантах и конкурсах, включая сроки и условия их проведения, об изменениях в законодательстве, различных событиях в сфере бизнеса и пр. Кроме того, с помощью чат-бота можно получить шаблоны документов и узнать алгоритмы действий в различных ситуациях.

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Названы страны, наиболее зависимые от сырья из России
Литва, ФРГ и США вошли в число самых зависимых стран от минерального сырья из РФ
20 сентября 2024, 09:46

Фото: iStock/SeventyFour

США, Германия, Литва и Финляндия оказались среди тех недружественных стран, которые особенно зависят от российского минерального сырья. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на открытые источники.
Отмечается, что в прошлом году наибольшую потребность за границей испытывали в российском алюминии, который приобретали сразу 37 государств. Больше других — Греция, на долю страны пришлось порядка 19% импорта.

Уточняется, что 26 государств покупали российский титан, от которого наибольшую зависимость испытывали Германия, Бельгия и Франция. На них приходилось 42,4, 15,7 и 10,2% импорта соответственно.

В никеле нуждались в Финляндии, Эстонии и ФРГ. На долю США пришлось 39,2% импорта палладия из РФ. Согласно данным агентства, более 90% импортного аммиака, полученного Литвой, были российскими.

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