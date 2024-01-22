В Подмосковье проведут горячую линию по вопросам кадастровой оценки

Фото: iStock/scyther5
«В ходе горячей линии можно будет получить ответы на следующие вопросы: когда и почему проводится кадастровая оценка недвижимости, как получить информацию о кадастровой стоимости объекта, кто определяют эту стоимость в Московской области, а также кто уполномочен объяснять объявленную стоимость», — говорится в сообщении.Кроме того, специалисты разъяснят, как оспорить кадастровую стоимость в суде или через специальную комиссию.
Читайте также:
Эксперт ЖКХ Широков предложил расселить россиян из их квартир в арендное жилье
Стало известно, когда в России снизятся цены на жильё
«Известия»: Объём выдачи ипотеки в России может упасть на 20 процентов