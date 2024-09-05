Сбербанк с 5 сентября меняет условия по накопительному счёту

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Клиенты Сбера смогут повысить ставки по накопительным счетам и вкладам. Об этом сообщает пресс-служба банка, пишет «Газета.ru».
Теперь владельцы накопительных счетов могут получить до 3% к ставке, а клиенты пакета «СберПремьер» — увеличить ставку по «Накопительному счету Премьер» с 10% до 11%.
Кроме того, банк улучшает условия по вкладам для клиентов, активно пользующихся его продуктами и сервисами.
Директор департамента «Занять и сберегать» Сбера Сергей Широков отметил, что с начала 2024 года портфель срочных вкладов вырос в 1,2 раза и достиг 12,2 трлн рублей, а накопительных вкладов — в 4,18 раза, составив 2,8 трлн рублей.
Ранее сообщалось, что Сбербанк с 1 августа повысил стоимость услуги уведомлений по дебетовым картам до 99 рублей в месяц с текущих 70 рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Кроме того, банк улучшает условия по вкладам для клиентов, активно пользующихся его продуктами и сервисами.
Директор департамента «Занять и сберегать» Сбера Сергей Широков отметил, что с начала 2024 года портфель срочных вкладов вырос в 1,2 раза и достиг 12,2 трлн рублей, а накопительных вкладов — в 4,18 раза, составив 2,8 трлн рублей.
«Благодаря новым условиям лояльные клиенты Сбера смогут зафиксировать повышенные ставки на больший период и получить более высокую доходность», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Сбербанк с 1 августа повысил стоимость услуги уведомлений по дебетовым картам до 99 рублей в месяц с текущих 70 рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова