В Подмосковье за год в статус жилых перевели 3,9 тыс дачных домов

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Услугой по признанию садового дома жилым на региональном портале госуслуг за прошедший год воспользовались около 3,9 тыс жителей Подмосковья. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.
«Смена назначения капитального объекта позволяет не только проживать в доме весь год, но и оформить прописку. В Подмосковье за прошлый год перевод осуществили более 3,9 тыс граждан», – рассказала глава министерства Наталья Адигамова.Срок рассмотрения заявления по переводу нежилой недвижимости в жилую и наоборот сократили в два раза – до 13 дней. После этого в личный кабинет собственника поступает выписка из ЕГРН с обновлёнными данными.
Статус жилого дома позволяет владельцу оформить прописку и налоговые вычеты, оплачивать коммунальные услуги по более низким тарифам.
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Лора Луганская