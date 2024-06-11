Жителям Подмосковья напомнили о простом способе сообщить о борщевике

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Пожаловаться на заросли ядовитого борщевика Сосновского жители Московской области могут через портал «Добродел», напоминает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Место с борщевиком нужно сфотографировать, затем выбрать в разделе «Услуги» на портале «Добродел» вкладку «Решаем проблемы вместе» и создать сообщение, прикрепив фотографию. Выбрать нужную категорию сообщения поможет искусственный интеллект, а геоданные сфотографированного участка определятся автоматически», — говорится в сообщении.Участок будет обработан от борщевика и взят под цифровой контроль с помощью приложения «Проверки Подмосковья». Если борщевик появится там снова, его оперативно ликвидируют.
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Лев Каштанов