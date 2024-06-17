В подмосковное приложение «Народный инспектор» добавили пункт о лесных пожарах

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Жители Московской области получили возможность сообщать о нарушениях пожарной безопасности в лесах через раздел «Народный инспектор» мобильного приложения «Добродел», сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Новая функция «Народного инспектора» позволяет жителям сообщать о пожарах и разведении костров в лесах, а также о въезде транспорта на территорию леса. Информация, отправленная через приложение, будет автоматически передаваться в ближайшее лесничество», — отметила глава регионального министерства Надежда Куртяник.В ведомстве пояснили, что сигнал о нарушении будет поступать лесничим в течение 15 минут с момента отправки в виде задания через ресурс «Проверки Подмосковья».
Для отправки сигнала нужно в мобильном приложении «Добродел» выбрать блок «Услуги», вкладку «Решаем проблемы вместе», а там — раздел «Народный инспектор». Затем нужно записать короткий видеоролик с информацией о нарушении и в описании выбрать категорию «Предупреждение и тушение лесных пожаров». Место происшествия будет определено автоматически.
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