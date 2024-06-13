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В МФЦ Подмосковья теперь можно зарегистрировать недвижимость в новых регионах РФ

13 июня 2024, 09:59
Фото: Фотобанк МО/Роман Варцев

Фото: Фотобанк МО/Роман Варцев

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Оформить право собственности на недвижимость, которая находится в новых регионах России — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях — теперь можно в 15 центрах «Мои документы» в Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
«Ранее собственники недвижимости в новых регионах должны были обращаться за регистрацией прав или выпиской из ЕГРН только по месту нахождения объектов. Теперь такая возможность появилась в Московской области», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Она добавила, что все услуги Росреестра по недвижимости, находящейся на новых территориях России, можно получить в отделениях МФЦ в Химках, Люберцах, Солнечногорске, Реутове и Одинцове — вне зависимости от места регистрации собственника.



В министерстве отметили, что для оформления документов на недвижимость есть предварительная запись. Записаться на удобное время можно через региональный портал госуслуг или по телефону 122, добавочный 3.

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Загруженность дорог Подмосковья утром 13 июня составила четыре балла
13 июня 2024, 09:45

На четыре балла оценивается транспортная загруженность дорог Московской области по состоянию на утро четверга, 13 июня, сложности с проездом фиксируются при движении в сторону столицы на трёх федеральных трассах и десяти шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Проезд в сторону Москвы затруднён на участках трасс М-7 «Волга», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также 6а следующих шоссе: Пятницкое, Варшавское, Носовихинское, Калужское, Новорязанское, Каширское, Новорижское, Можайское и Киевское», — говорится в сообщении.
В министерстве водителям напомнили о том, что за рулём нельзя отвлекаться на гаджеты и нарушить скоростной режим, и призвали избегать резкого маневрирования.

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В Подмосковье за месяц поставили на кадастр девять многоквартирных домов
13 июня 2024, 09:36

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Девять жилых новостроек более чем на 2,2 тыс. квартир поставили на кадастровый учёт в Московской области в минувшем мае, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«За май кадастровый номер получили девять жилых домов на 2289 квартир. Общая площадь жилого фонда, поставленного на кадастровый учёт в прошлом месяце, составила свыше 158 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.
Новостройки расположены в ЖК «Облака 2.0» в городском округе Люберцы, ЖК «Дом на Сиреневой» в округе Щёлково, в ЖК «Берег» в Химках, ЖК «Молодёжный» в Солнечногорске и др.

Постановка дома на кадастровый учёт позволяет владельцам квартир официально оформить своё право собственности, зарегистрироваться по месту жительства, прикрепиться к поликлинике и записать детей в школы и детсады.

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В МТС сообщили о мощной DDoS-атаке, которая велась из пяти стран
13 июня 2024, 08:29

Фото: iStock/welcomia

На сеть МТС была совершена самая мощная за год DDoS-атака, которая велась одновременно из пяти государств. Об этом «РИА Новости» проинформировали в компании.
Отмечается, что хакеры атаковали сеть широкополосного доступа в интернет с помощью 20 тысяч устройств из КНР, Турции, Испании, Польши и Эквадора. Согласно информации источника, действия были направлены против более чем 500 IP-адресов.

Уточняется, что хакерская атака продолжалась порядка 2 часов. Специалисты оператора смогли ее отразить.

Представители компании МТС пояснили, что цель атаки заключалась в ударе по конкретному сетевому оборудованию — маршрутизатору. Это могло повлечь за собой отключение интернета для пользователей оператора целого региона.

Ранее сообщалось, что спутниковая система связи Starlink столкнулась с неполадками. Согласно данным с сайта Downdetector, отслеживающим сбои и ошибки популярных интернет-ресурсов, в нескольких странах фиксировались жалобы на проблемы в работе сервиса.

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Мужчина пожаловался на неожиданные последствия секса втроем
13 июня 2024, 04:30

Фото: istock / 1001nights

Мужчина предложил супруге попробовать секс втроем и столкнулся с неожиданными последствиями. О своём неудачном опыте он рассказал на форуме Reddit, передает Daily Star.
Автор поста рассказал, что давно мечтал о сексе втроем. У них была договоренность с женой, что это произойдет лишь один раз, после чего пара вернется обычной семейной жизни.
«Мы занимались сексом с подругой жены. Это было потрясающе. Это все, чего я когда-либо хотел», — поделился мужчина.
Но после случившегося жена не захотела заканчивать эксперимент и предложила повторить его с другими женщинами.

Он признался, что любит супругу и хочет интимной близости только с ней, но теперь женщина не хочет его слушать.

«Она просто отказывается уважать мои желания, и я не знаю, что теперь делать», — пожаловался мужчина.
Большая часть пользователей форума порекомендовали автору поговорить с супругой и признать, что эксперимент в постели с подругой был его ошибкой. Ряд комментаторов отметил, что навязчивые желания нельзя игнорировать, поскольку человек их рано или поздно осуществит.

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Вознесение Господне, День швейной машинки и булавки: Какие праздники отмечают 13 июня
13 июня: Какой сегодня праздник, что произошло в этот день
13 июня 2024, 03:20

В четверг, 13 июня отмечают сразу несколько праздников. Сегодня распространяют информацию об альбинизме и отмечают создание изобретений, используемых по всему миру. Православные верующие празднуют Вознесение Господне. Подробнее о праздниках 13 июня — в материале «Радио 1».

Международный день распространения информации об альбинизме

Праздник был учрежден по инициативе ООН в декабре 2014 года. Альбинизм является редким генетическим различием, которое выражается в нехватке пигмента меланина в волосах, коже и глазах. Альбиносы уязвимы к солнечным лучам и яркому свету, практически все из них страдают от проблем со зрением и имеют предрасположенность к онкологии кожи.
Фото: istock / Prostock-Studio

Всемирный день софтбола

На эту же дату приходится Всемирный день софтбола. Софтбол — это командная спортивная игра, являющаяся одной из разновидностей бейсбола. Играют в неё и мужчины, и женщины за счёт меньшей травматичности.

Торжество появилось в ознаменование исторического превращения софтбола в олимпийский вид спорта в 2005 году. По этому случаю Международной федерацией софтбола (ISF) 13 июня был объявлен праздничным днем.

День швейной машинки

13 июня 1790 года английский изобретатель Томас Сейнт получил патент на конструкцию первой швейной машинки. Изобретение произвело фурор в области легкой промышленности Европы и в быту многих домохозяек.

У торжества нет официального статуса, но праздник пользуется большой популярностью среди тех, кто задействован в швейном производстве и просто любит шить.
Фото: istock / MishaBeliy


День рождения булавки

13 июня 2024 году булавка празднует 199-й день рождения. Именно в этот день в 1825 году инженер Уолтер Хант из США зарегистрировал патент на изделие из проволоки, ставшее прародителем сегодняшней булавки. Изобретатель практически сразу продал этот патент, чтобы погасить долг в 15 долларов, и сильно прогадал.

Еще в этот день отмечают День маленького путешествия, День божьей коровки, День любителей кексов в США, День писателя в Аргентине и праздник куралесов.

Вознесение Господне

Каждый год на 40 день после Пасхи православные отмечают один из двунадесятых праздников церковного года — Вознесение Господне. Название праздника отражает суть события — это Вознесение на Небо Иисуса Христа и завершение его земного пути.

Это значимый для верующих праздник, поскольку он знаменует начало присутствия Христа в царстве Божьем.

13 июня можно ездить на кладбища, убираться на могилах родственников и собираться за столом в кругу семьи.
Вознесение Господне 13 июня 2024: что можно и нельзя делать, как отмечать праздник
Вознесение Господне 13 июня 2024: что можно и нельзя делать, как отмечать праздник

Еремей Распрягальщик

13 июня на Руси отмечали Еремеев день, или день Еремея Распрягальника. В это время крестьяне завершали сезон сева в полях и освобождали лошадей от тяжёлой упряжи. На Еремея животных сытно кормили, мыли, выпускали пастись на луга для отдыха и благодарили за труд.
Фото: istock / Nemyrivskyi Viacheslav

Важные события

В 1961 году космонавт Юрий Гагарин заложил первый камень в фундамент Государственного музея истории космонавтики имени Циолковского в Калуге, который стал первым в мире подобным музеем. На его территории хранится научное наследие изобретателя Константина Циолковского, макет базового блока станции «Мир», подлинный экземпляр ракетно-космического комплекса «Восток», а также элементы экипировки первых космонавтов и множество других экспонатов.

В 1920 году почтовая служба США приняла правило, которое запрещает отправку детей посылками.

13 июня в 1934 году по решению президиума ВЦИК РСФСР создали две области – Воронежская с административным центром в Воронеже и Курская с административным центром в Курске, которые поделили Центрально-Черноземную область на две части.

В этот день в 1924 году постановлением Совета народных комиссаров РСФСР учредили «Совкино».

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#праздники
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Законопроект о фактической зарплате не ниже МРОТ внесён в Госдуму
В ГД внесут проект о запрете выплачивать зарплату ниже МРОТ после вычета НДФЛ
13 июня 2024, 01:57

Фото: istock / Fascinadora

13 июня в Госдуму внесут законопроект, предполагающий запрет на выплату фактической зарплаты ниже уровня МРОТ уже после вычета НДФЛ. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на пояснительную записку к проекту.
«Законопроект направлен на то, чтобы соблюдалось право каждого на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации и не ниже установленного федеральным законодательством МРОТ», — сказано в документе.
Изменения предложено внести в статью 133 ТК РФ.

Глава комитета ГД по труду, один из авторов проекта Ярослав Нилов заявил, что зарплату на уровне МРОТ сегодня получают порядка пяти миллионов россиян. Поскольку с этой суммы удерживается подоходный налог, то в итоге заработная плата выходит меньше МРОТ.

Ранее глава РСПП предложил уменьшить количество ставок по НДФЛ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#зарплата
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Подмосковный ученик стал одним из победителей пятого сезона проекта «Ледокол знаний»
12 июня 2024, 19:39

Фото: Росатом

В Москве подвели итоги финального этапа пятого сезона проекта «Ледокол знаний». Победителем стал Ярослав Савичев из лицея № 2 им. В. В. Тихонова Московской области.
В юбилейном сезоне участие приняли более 30 тысяч школьников и студентов колледжей. Из 24 финалистов выбрали 12 участников для арктической экспедиции Росатома на Северный полюс.

11 июня 2024 года в Павильоне № 19 «АТОМ» на выставке-форуме «Россия» прошел финал проекта, организованного сетью Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ) при поддержке Росатома.

8 команд из всех федеральных округов соревновались в турнире Знание.Игра, организованном Российским обществом «Знание».

Вторым испытанием была презентация решений домашнего задания, где финалисты рассказали, как атомные технологии могут помочь развитию их регионов.

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#презентация
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Дело против адвокатов Алексея Навального* поступило в суд
12 июня 2024, 19:17

Фото: iStock/gorodenkoff

Петушинский районный суд Владимирской области принял к рассмотрению дело трех адвокатов Алексея Навального*. Эта информация доступна в картотеке суда.
Суд расположен на территории, где находится колония общего режима ИК-2 в Покрове. Именно туда Навальный* был отправлен после возвращения в Россию в 2021 году и где его судили по другому уголовному делу.

Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина обвиняют в участии в экстремистском сообществе. Следствие утверждает, что они передавали письма Навального* его соратникам из колонии.

28 мая Кобзеву и Липцеру был продлен срок заключения под стражей по этому делу.

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*признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом; учреждённый им ФБК включён Минюстом РФ в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской и нежелательной организацией и запрещён в России.
#суд
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#следствие
#письма
#песков
#рф
#навальный
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Самолеты двух российских авиакомпаний сменили курс из-за атаки БПЛА в Саратове
12 июня 2024, 17:46

Фото: iStock/frentusha

В Саратовской области объявляли план «Ковер» из-за атаки дронов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Отмечается, что в результате налета беспилотных летательных аппаратов два пассажирских самолета ушли на запасные аэродромы. Курс сменили борты, следовавшие в Саратов из Москвы.

Уточняется, что один рейс перенаправили в Самару, он уже прилетел в город назначения и вернулся в Москву. Согласно информации источника, второе воздушное судно сменило курс и совершило посадку в Ульяновске. После этого самолет доставил пассажиров в Саратов и отменил вылет в Сочи из-за технической неисправности.

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