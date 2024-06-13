В МФЦ Подмосковья теперь можно зарегистрировать недвижимость в новых регионах РФ

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Оформить право собственности на недвижимость, которая находится в новых регионах России — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях — теперь можно в 15 центрах «Мои документы» в Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
«Ранее собственники недвижимости в новых регионах должны были обращаться за регистрацией прав или выпиской из ЕГРН только по месту нахождения объектов. Теперь такая возможность появилась в Московской области», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.Она добавила, что все услуги Росреестра по недвижимости, находящейся на новых территориях России, можно получить в отделениях МФЦ в Химках, Люберцах, Солнечногорске, Реутове и Одинцове — вне зависимости от места регистрации собственника.
В министерстве отметили, что для оформления документов на недвижимость есть предварительная запись. Записаться на удобное время можно через региональный портал госуслуг или по телефону 122, добавочный 3.
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